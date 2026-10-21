Sociedad

Corte Agua CMAS Xalapa Octubre 2026: Colonias Sin Servicio Fuga Línea Principal

Los trabajos contemplan fabricar una pieza especial para instalarla en el punto dañado y recuperar el paso del líquido hacia la red de distribución

Reparaciones en planta potabilizadora afectan suministro de agua en XalapaReparaciones en planta potabilizadora afectan suministro de agua en Xalapa. Foto: N+

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Colonias de Xalapa sin agua por reparación en la planta potabilizadora. CMAS fabricará una pieza especial para solucionar la fuga

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