Corte Agua CMAS Xalapa Octubre 2026: Colonias Sin Servicio Fuga Línea Principal

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa informó que, debido a la reparación de una fuga en la línea principal de 24 pulgadas de la Planta Potabilizadora, se verá afectado el servicio de agua potable en el Macro Sector A.

La afectación se registra principalmente en las zonas abastecidas por los tanques Encanto, Francisco Villa, Ferrocarrilero y Margaritas.

La reparación iniciará con la fabricación de una pieza especial que posteriormente será instalada en el punto donde se localiza la fuga. Con estas labores se busca restablecer el paso del agua proveniente de las presas que abastecen a la red de distribución a través de esta tubería.

Las colonias que no contaran con el suministro de agua son: 12 de Diciembre, 2 de Julio, 23 de Marzo, 06 de Junio, 07 de Noviembre, Acueducto Cerro Colorado, Ampliación Brisas del Sumidero, Ampliación Margarita Maza de Juárez, Ampliación Unión, Ampliación Vasconcelos, Arboledas de Xalapa, Arboledas del Sumidero, Arboledas del Tronconal, Aviación Civil, Balcones de Xalapa, Bosque de Niebla, Campestre Molino de Flores, Campo de Tiro, Central de Abastos, Circuito las Águilas, Continental, Convergencia, Culturas Mexicanas, Desarrollo Social San Bruno, El Moral, El Palenque, El Pocito, El Vergel, Encanto del Sumidero, Floresta, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, Fraccionamiento La Molienda.

También la colonia Montes de Xalapa, Nueva Herradura, Nueva Xalapa, Nuevo Xalapa, Pedregal de las Ánimas, Peñón de Las Cumbres, Popular Ánimas, Pozo Azul, Real del Bosque, Reserva Territorial, Residencial el Lago, Santa Bárbara, Unidad Habitacional Lomas Verdes, Unidad Habitacional

Pastoresa, Valle Anáhuac, Villas Arco Sur, Villas de Xalapa, Xalapa 2000 y Zipor.

Además de Fraccionamiento Los Pinos, Fraccionamiento Olmo (Las Ánimas), Fraccionamiento Paraíso, Fraccionamiento Real del Bosque, Fraccionamiento Valle Rubí Ánimas, Fredepo Reserva Territorial, Herradura, Indeco Animas, Indeco Constituyentes, Jardines de la Pradera, Jardines de las Ánimas (sección cafetales), La Morera, Las Flores, Loma de Oro, Libertad, Loma Esmeralda Ánimas, Lomas del Sumidero, Los Arenales, Los Cedros, Los Coralillos, Margarita Morán II, Mártires de Chicago, Miguel Alemán, Moctezuma.

Otras de las colonias afectadas son: 26 de Agosto, Acueducto Ánimas, Agrícola, Ampliación Miguel Alemán, Bella Vista, Bosque de las Lomas, Buena Vista, Caminos, Casa Blanca, Cañon de colorado hacia arriba (calles: Montes Tauro, Fernando Márquez, Elías Lizardi, Tierra de Fuego, Liquidambar, ciprés, Los Pinos, México, Bahamas, Jamaica, Cedro, Roble). Carolino Anaya, Dos Vistas Ánimas, Ejido Benito Juárez, Emiliano Zapata Sur (Guerrero), Fraccionamiento Buenos Aires, Fraccionamiento Cañada Ánimas, Fraccionamiento La Loma, Fraccionamiento las Cumbres.

Además de: Monte Video, Morelos, Nacional, Obrero Mundial, Olmo / Trancas, Palo Blanco, Parte Baja del Fraccionamiento el sumidero, Parte Alta de Carolino Anaya ( Río: Rojo, Janeiro, Chico y Mar Caribe), Paseo de la Reina, Portón colorado, Predio de la Virgen, Ptar 1, Puente de Triana, Rafael Hernández Villalpando, Rafael Lucio, Reserva del tronconal, Revolución (hacia mano derecha), Une Pri, Unidad del Bosque Ferrocarrilero, Unidad El Cafetal, Unidad Habitacional Fovissste, Unidad y Progreso, Unión, Unión Ferrocarrilera, Valles del Tronconal, Vicente Guerrero.

También se verán afectadas las siguientes colonias: Fraccionamiento Lomas de Santa Fé, Fraccionamiento Sumidero, Framboyanes, Fuentes de las Ánimas, Heberto Castillo, Ignacio Zaragoza, Imperial, Jaramillo, Jardines de Xalapa, José Revueltas, José Vasconcelos, La Cúspide, La Giralda, La Haciendita, La Ermita, La Marquesa, La Molienda, La Pedreguera, Lagunilla, Las Águilas I y II, Las Brisas, Las Palomas, Loma Bonita, Lomas del Seminario, Los Prados, Luz del Barrio, Margarita Maza de Juárez, Maver, Monte Magno, Monte Novo.

La recuperación del suministro dependerá de la conclusión de los trabajos de reparación, así como de la recuperación gradual de los niveles de almacenamiento en los tanques y de la presión en la red de distribución.

Se exhorta a la ciudadanía a hacer un uso responsable del agua y a priorizar su utilización para las necesidades esenciales mientras concluyen los trabajos y se normaliza el suministro.