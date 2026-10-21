Romero en el Shampoo: Esto Debes Saber Antes de Usarlo en el Cabello

El romero es una planta que se usa en remedios caseros y productos para el cuidado personal. Entre las prácticas más utilizadas está agregarlo al shampoo con la intención de darle brillo al cabello y ayudarle a crecer.

Una forma de hacerlo es colocar una rama de romero en el shampoo que se usa diariamente. Esta práctica fue compartida por Paz Antonio Vicencio, de la página Casa de las Plantas, quien explica que la planta se utiliza desde hace tiempo para el cuidado del cabello.

Sin embargo, aunque muchas personas le atribuyen beneficios al romero, no todos sus efectos están comprobados por estudios científicos.

Un estudio publicado en 2015 por la revista SKINmed comparó el uso de una loción con aceite de romero y minoxidil al 2% en 100 hombres con caída del cabello. Durante seis meses, los participantes aplicaron un mililitro del producto dos veces al día directamente en el cuero cabelludo. Al terminar, ambos grupos mostraron un aumento en la cantidad de cabello, sin diferencias significativas entre ellos.

Sin embargo, la investigación no evaluó el uso de romero fresco mezclado con shampoo, por lo que sus resultados no permiten asegurar que esta práctica casera ayude al crecimiento del cabello.

Los investigadores revisaron los posibles efectos secundarios durante el estudio. La comezón en el cuero cabelludo aumentó en ambos grupos, aunque fue más frecuente entre quienes utilizaron minoxidil.

La investigación duró seis meses y encontró un aumento en la cantidad de cabello en ambos grupos. Sin embargo, el estudio evaluó el uso de aceite de romero bajo ciertas condiciones, por lo que sus resultados no demuestran que agregar una rama de romero al shampoo pueda tener el mismo efecto.

Además, colocar una planta fresca directamente en el envase del shampoo puede alterar el producto. Una alternativa es elegir un shampoo que ya tenga romero entre sus ingredientes y utilizarlo siguiendo las indicaciones del fabricante.

Por otra parte, si el producto provoca comezón o irritación en el cuero cabelludo, lo mejor es dejar de usarlo.

En caso de que la caída del cabello siga o sea demasiado, es importante consultar con un dermatólogo para conocer las posibles causas y comenzar el tratamiento indicado.