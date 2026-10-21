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Romero en el Shampoo: Esto Debes Saber Antes de Usarlo en el Cabello

Una de las formas más populares de usarlo es agregarlo al shampoo

Romero en el Shampoo: Estudio Analizó sus Efectos en el Crecimiento del CabelloEstudio Analizó los Efectos del Romero en el Crecimiento del Cabello. Foto: N+

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Agregar romero al shampoo es popular, pero ¿funciona? Un estudio sugiere beneficios, pero no está comprobado.

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