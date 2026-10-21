Viene el Frente Frío 3 con Temperatura de Cero Grados: Lista de Estados en Alerta por Lluvias

México se enfrenta actualmente a los efectos de la masa de aire polar que impulsó al frente frío número 2, pero las autoridades advirtieron que ya se aproxima un nuevo sistema frontal que traerá bajas temperaturas, lluvias y posibles torbellinos al país.

En su Aviso de Sistemas Frontales y Evento de Norte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que el frente frío 3 se aproximará este mismo miércoles al noroeste de la República Mexicana.

Ahí, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical.

Esa situación generará lluvias fuertes en Chihuahua, así como chubascos en Sonora, Sinaloa y Durango, además de rachas de viento.

Adicionalmente, el organismo dio a conocer que “existen condiciones para la posible formación de torbellinos en Sonora (norte) y Chihuahua (noroeste)”.

Según los pronósticos del SMN, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mañana jueves el sistema frontal ya estará sobre el noroeste del país.

Su interacción con los demás sistemas ocasionará también chubascos con rachas de viento de hasta 70 km/h en estados del noroeste y norte del país.

Mientras que zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua serán azotadas por lluvias puntuales fuertes.

En su pronóstico extendido, el Meteorológico Nacional advirtió que durante la madrugada del jueves habrá temperaturas mínimas de 0 a 5°C en zona serranas de esos estados:

Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El mes pasado, el SMN informó que para la temporada de frentes fríos (septiembre 2026 a mayo 2027) se prevén 56 sistemas frontales, seis más que el promedio.

“Se pronostica el ingreso de 56 frentes fríos, cifra que supera la media climatológica de 50 sistemas. La distribución mensual esperada es de: septiembre (3), octubre (7), noviembre (8), diciembre (9), enero (8), febrero (7), marzo (6), abril (6) y mayo (2)”, precisó.

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Estos fenómenos meteorológicos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora; tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días, y sus efectos pueden incluir bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

SPB