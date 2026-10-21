Pronóstico del tiempo

Viene el Frente Frío 3 con Temperatura de Cero Grados: Lista de Estados en Alerta por Lluvias

Conoce aquí cuáles serán los efectos del nuevo sistema frontal en el país

Capa de nieve en el Volcán Xinántecatl en enero de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCapa de nieve en el Volcán Xinántecatl en enero de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+