Asesinan a Balazos a Motociclista de 24 Años en Veracruz

Un joven que manejaba una motocicleta en la comunidad de jardín nuevo, del municipio de álamo fue asesinado a balazos por hombres armados que tras la agresión lograron darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron sobre la calle cuauhtémoc esquina con corregidora, como referencia a la altura del campo deportivo.

El hombre identificado como Ismael ’N’, contaba con 24 años, y era vecino del ejido estero del ídolo. Al momento del ataque se presume iba para su domicilio cuando fue atacado a balazos.

Corporaciones de seguridad desplegaron la búsqueda de los agresores, pero no pudieron ubicarlos. La Fiscalía General del Estado (FGE) integra una carpeta de investigación en torno a estos hechos. hasta el momento no cuentan con pistas alguna lleve al esclarecimiento de este asesinato, ocurrido la noche del pasado martes.