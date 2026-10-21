Seguridad

Asesinan a Balazos a Motociclista de 24 Años en Veracruz

Tras el reporte de detonaciones, elementos de seguridad desplegaron un operativo para localizar a los responsables, sin resultados positivos

Ismael, de 24 años, fue víctima de un ataque armado en Álamo. La investigación sigue sin pistaIsmael, de 24 años, fue víctima de un ataque armado en Álamo. La investigación sigue sin pista. Foto: Archivo N+

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En Álamo, un joven motociclista fue acribillado en la comunidad Jardín Nuevo. Las autoridades aún buscan a los responsables

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