Aseguran Más de Cuatro Mil Litros de Gas LP en Autopista Puebla-Orizaba

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que detuvo a tres hombres en posesión ilegal de más de cuatro mil litros de gas LP como resultado del reforzamiento de las acciones de vigilancia y reacción operativa en la autopista Puebla-Orizaba.

Los arrestos y el aseguramiento del combustible se derivaron de dos operativos realizados por separado en las últimas horas tanto en el municipio de Acatzingo, como en Tepeaca.

La primera intervención tuvo lugar en Acatzingo, donde la Policía Estatal detuvo a Germán ‘N’, de 51 años, y a Luis ‘N’, de 49, quienes transportaban mil 280 litros de gas licuado de petróleo distribuidos en 64 cilindros, sin contar con los permisos correspondientes.

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Por otro lado, en el municipio de Tepeaca, las fuerzas estatales detuvieron a José ‘N’, de 42 años, por no acreditar la legal procedencia de 2 mil 970 litros de gas LP, que eran resguardados en una pipa con placas de circulación del estado de Tlaxcala.

Por último la SSP Puebla refrendó su compromiso de fortalecer las acciones de vigilancia, a fin de inhibir la extracción, trasiego, almacenamiento y distribución de combustible robado.

Con información de N+

GMAZ