Seguridad

Aseguran Más de Cuatro Mil Litros de Gas LP en Autopista Puebla-Orizaba

El aseguramiento del hidrocarburo se realizó en dos operativos llevados a cabo en los municipios de Acatzingo y Tepeaca, reportándose tres detenidos

Tres Detenidos Cuatro Mil Litros Gas LP Aseguradas Acatzingo Tepeaca Autopista Puebla OrizabaDurante los dos operativos fueron detenidos tres sujetos. Foto: X @SSPGobPue

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Refuerzan vigilancia en Puebla-Orizaba: detienen a tres hombres con más de cuatro mil litros de gas LP ilegal. Conoce los detalles de estos operativos en Acatzingo y Tepeaca.

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