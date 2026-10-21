Detienen a Joven tras Ataque Armado en Casino Clandestino de El Florido en Tijuana

Elementos de la Policía Municipal, detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de un ataque armado en contra de un hombre y una mujer al interior de un inmueble que operaba como casino clandestino en la colonia El Florido, Tercera Sección

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Durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre, los agentes acudieron al sitio tras recibir el reporte de varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar, el sujeto identificado como Gael ‘N’ intentaba darse a la fuga al notar la presencia de las patrullas, por lo que fue interceptado de inmediato.

En el lugar se localizaron a las dos personas heridas por proyectil de arma de fuego, quienes recibieron primeros auxilios y fueron trasladadas a un centro médico para su atención especializada. A su vez, fueron aseguradas dos armas de fuego, un fusil y un revólver, además de cartuchos percutidos, un vehículo Hyundai Tucson y máquinas de azar tipo casino.

Armas de fuego y cartuchos percutidos asegurados durante la intervención policial en Tijuana | Foto: SSPCM

El detenido, junto con el armamento y el vehículo, fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación legal. Asimismo, la SSPCM reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar los establecimientos con máquinas de juego clandestinas.

JMR