Seguridad

Detienen a Joven tras Ataque Armado en Casino Clandestino de El Florido en Tijuana

La agresión dejó a un hombre y una mujer lesionados en un establecimiento con máquinas de azar ilegales

Detienen a Joven tras Ataque Armado en Casino Clandestino de El Florido en TijuanaDetienen a Joven tras Ataque Armado en Casino Clandestino de El Florido en Tijuana | Foto: SSPCM

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