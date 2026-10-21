Salud

Confirman Octavo Caso de Miasis Humana por Gusano Barrenador en Querétaro

Fue en el municipio de Pinal de Amoles donde la Secretaría de Salud detectó un nuevo caso

GanadoEl gusano barrenador ha provocado algunos casos de miasis en humanos. Foto: Cuartoscuro

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