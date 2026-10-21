Confirman Octavo Caso de Miasis Humana por Gusano Barrenador en Querétaro

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro confirmó un nuevo caso de miasis humana por gusano barrenador en una mujer de 48 años que vive en el municipio de Pinal de Amoles. Con este registro, la entidad suma ocho casos de la enfermedad durante el año 2026, además de una muerte.

Autoridades informaron que se encuentran en vigilancia epidemiológica permanente para identificar posibles contagios y dar seguimiento a las personas afectadas, además de reforzar los protocolos para detectar, notificar e investigar nuevos casos en las unidades médicas de Querétaro.

Los ocho casos confirmados durante este año se han detectado en cinco municipios diferentes. En la capital, Querétaro, se han registrado tres casos y un deceso, mientra que en Cadereyta de Montes solo dos casos. En puntos como Amealco de Bonfil, Pinal de Amoles y San Juan del Río cuentan con un contagio cada uno.

La miasis humana es una enfermedad que ocurre cuando las larvas de ciertas moscas se desarrollan en el cuerpo. En el caso del gusano barrenador, estas pueden alojarse en heridas abiertas y alimentarse de tejido vivo, lo que provoca lesiones que pueden ser graves si la persona no recibe atención médica a tiempo.

Ante los casos registrados en Querétaro, la Secretaría de Salud mantiene las medidas de vigilancia para detectar posibles contagios y atenderlos de inmediato. La identificación de las lesiones y la atención médica son importantes para evitar que el daño avance, por lo que se recomienda acudir a una unidad de salud ante la sospecha de una infección.

DAGM