Salud

Lugares y Horarios de Vacunas de la Temporada Invernal 2026-2027 en Guanajuato

Conocen en que lugares y hasta cuando se aplicarán las dosis en los municipios del estado

Son varios los lugares donde puedes acudir por tu vacuna.Fotos: N+

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Vacunas gratuitas contra influenza y COVID-19 en CAISES, IMSS e ISSSTE. Infórmate sobre los centros más cercanos y sus horarios.

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