Lugares y Horarios de Vacunas de la Temporada Invernal 2026-2027 en Guanajuato

La temporada de vacunación por el periodo invernal 2026-2027 inició en todo México. En el Estado de Guanajuato se dio a conocer los lugares y horarios en que se estarán aplicando vacunas contra la influenza y COVID-19.

Esta campaña está dirigida principalmente a niñas y niños de 6 a 5 años, personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas o condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones.

Es importante mencionar que la campaña ya comenzó el 12 de octubre y estará hasta el 2 de abril de 2027.

Se informó a través del Instituto de Salud Pública (ISAPEG), que se tiene como meta aplicar 1 millón 723 mil 805 dosis, de las cuales 1 millón 9 mil 806 corresponden a influenza y 713 mil 999 a COVID-19.

En León, Guanajuato, las vacunas gratuitas están disponibles en los Centros de la Secretaría de Salud de Guanajuato (CAISES y UMAPS), así como en unidades del IMSS e ISSSTE en un horario aproximado de 9 de la mañana a 7 de la noche.

Autoridades piden a la ciudadanía acudir con tu Cartilla Nacional de Salud. Puedes consultar unidades cercanas en el portal oficial. Te compartimos la lista de algunos municipios:





León

CAISES León (Obregón): Calle 20 de Enero 927, Col. Obregón.

CAISES 10 de Mayo: Madre Amalia, Col. Las Torres.

CAISES Chapalita: Luis González 103, Col. Chapalita.

UMAPS Cerrito de Jerez: Volcán Jorullo, Cerrito de Jerez.

Clínica de Medicina Familiar ISSSTE León: C. Cholula 305, Col. Azteca.

En Irapuato

Centros de Salud Públicos (Gratuitos)

CAISES Benito Juárez:

Dirección: Av. Mariano J. García 283, Col. Benito Juárez I. Horario: Lunes a viernes de 7:00 a 21:00 hrs; sábados y domingos de 8:00 a 20:00 hrs.

CAISES Torres Landa:

Dirección: Av. Juan José Torres Landa 45, Col. Álvaro Obregón. Horario: Lunes a viernes de 7:00 a 21:00 hrs; sábados y domingos de 8:00 a 20:00 hrs.

Jurisdicción Sanitaria VI Irapuato:

Dirección: Vialidad interior, Av. Siglo XXI 412. Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.









En Celaya