Zoológico de Guadalajara Recibe 4 Rinocerontes de Europa para su Conservación

El Zoológico de Guadalajara recibió a cuatro rinocerontes blancos, provenientes de Alemania y Francia, como parte de un programa internacional de conservación.

Se trata de las hembras Salma, Moana y Lewa, así como del macho Wami, quienes permanecerán en cuarentena y adaptación antes de ser exhibidos al público.

Los animales participan en un programa de reproducción y preservación de la especie catalogada como casi amenazada en estado silvestre.

El vuelo con los rinocerontes despegó desde el Aeropuerto de París-Charles de Gaulle. Además, los animales fueron entrenados con antelación; se subieron a las cajas en las que fueron transportados para acostumbrarse.

Cabe señalar que en el traslado de los rinocerontes, cada kilómetro estuvo acompañado por un equipo, protocolos y seguridad especial.

Estas especies llegadas de Europa se encuentran en instalaciones especialmente acondicionadas, bajo el cuidado y la supervisión del equipo de especialistas del Zoológico de Guadalajara, quienes le darán seguimiento a su salud, bienestar y adaptación.