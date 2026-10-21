Sociedad

Zoológico de Guadalajara Recibe 4 Rinocerontes de Europa para su Conservación

Las hembras Salma, Moana y Lewa, junto con el macho Wami, permanecerán en cuarentena y adaptación antes de ser exhibidos al público

RinocerontesLlegan rinocerontes al Zoológico de Guadalajara desde Europa. Foto. Ernesto Méndez

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El Zoológico de Guadalajara recibe a Salma, Moana, Lewa y Wami, rinocerontes blancos de Europa, para unirse a un programa de conservación

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