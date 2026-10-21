Clima Mañana Jueves en CDMX: Alerta por Lluvias y Descargas Eléctricas el 22 de Octubre

¡Toma precauciones! Un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México generarán otro día de lluvias en la Ciudad de México (CDMX), por lo que en N+ te brindamos más detalles de cómo estará el clima mañana jueves en la capital mexicana.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esos fenómenos meteorológicos afectarán todo el Valle de México y la Megalópolis.

A través de un reporte en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), detalló que habrá precipitaciones en la CDMX así como en el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.

Según información de Protección Civil, los canales de baja presión son zonas alargadas de baja presión atmosférica que se extienden sobre una región y favorecen la formación de nubes, lluvias y tormentas eléctricas.

Ante ello, te contamos cómo afectarán a la capital mexicana mañana el 22 de octubre.

Jueves con lluvias aisladas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves se prevé en la CDMX cielo medio nublado a nublado. Durante la mañana, ambiente fresco a templado y presencia de bruma.

Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas), las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas.

También previó temperatura mínima de 11 a 13 grados y máxima de 23 a 25 grados centígrados. Así como viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX compartió detalles del pronóstico del tiempo para las primeras horas del 21 de octubre, de las 00:00 a las 09:00 horas. En ese periodo descartó lluvias y solo previó ambiente medio nublado.

El clima a detalle

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del jueves:

Mañana: Temperatura entre 11 y 13 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 23 y 25 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y rachas de viento de 35 km/h.

Noche: Temperatura entre 17 y 19 grados; cielo medio nublado y rachas de viento de 15 km/h.

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Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

SPB