Renuncia Jueza que Ordenó la Captura del Exfiscal César 'N' en Chihuahua

La jueza que emitió la orden de aprehensión federal contra el exfiscal general de Chihuahua, César N., renunció a su cargo un día después de ordenar su captura, informó Héctor Villasana Ramírez, abogado del exfuncionario.

La defensa legal de César N. informó que únicamente recibió la notificación sobre la renuncia de la juzgadora, sin que hasta el momento conozca los motivos de su decisión.

"Este asunto le fue trasladado al juez con el que se llevó a cabo la audiencia. No tenemos mayor información. Se nos informó el día de ayer porque un tema que también nosotros hicimos valer fue que la orden de aprehensión fue librada por una jueza y debimos haber comparecido ante ella, que fue la que libró la orden. Sin embargo, se nos informó y se nos mostró el oficio exclusivamente que ella había renunciado”, declaró el abogado.

Tras la salida de la jueza, otro juzgador quedó a cargo de la audiencia federal en la que se formuló la imputación contra el exfiscal por el presunto delito de traición a la patria, relacionado con la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en Chihuahua.