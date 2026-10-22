Seguridad

Renuncia Jueza que Ordenó la Captura del Exfiscal César 'N' en Chihuahua

La defensa del exfuncionario indicó que solo se les mostró un oficio en el que se notificaba la renuncia de la juzgadora

Renuncia jueza un día después de ordenar la capturaRenuncia jueza un día después de ordenar la captura. Foto: N+

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La jueza que ordenó la captura del exfiscal César N. en Chihuahua deja su cargo.

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