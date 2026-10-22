Sociedad

Presa La Boca se Encuentra al 100% de Su Capacidad tras las Lluvias en Nuevo León

Personal municipal continúa retirando basura y vegetación acumulada en el malecón, después de que el agua de la presa se extendiera hasta esta zona

Presa La BocaCapacidad máxima en presa La Boca.Foto: N+

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Las recientes precipitaciones favorecieron la recuperación del embalse en Santiago, impulsando el turismo local

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