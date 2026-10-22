Presa La Boca se Encuentra al 100% de Su Capacidad tras las Lluvias en Nuevo León

La presa La Boca se mantiene al 100 por ciento de su capacidad de almacenamiento, luego de las lluvias registradas durante la semana pasada, una situación que representa un beneficio para el abastecimiento de agua en Nuevo León y para la actividad turística en el municipio de Santiago.

Tras varios años en los que la sequía generó preocupación por los niveles de las principales presas del estado, las recientes precipitaciones permitieron una importante recuperación en los embalses. Además de La Boca, las presas El Cuchillo y Cerro Prieto también registran niveles elevados, lo que contribuye a mejorar las condiciones de disponibilidad de agua.

Actualmente, el nivel del agua en La Boca llega prácticamente hasta el malecón, un espacio construido recientemente para fortalecer el atractivo turístico de este sitio, que recibe visitantes durante los fines de semana y periodos vacacionales. Aunque la presa llegó a superar el 100 por ciento de su capacidad tras las lluvias, desde la semana pasada se realizaron desfogues mediante la apertura de compuertas para regular su nivel.

Sin embargo, las precipitaciones también dejaron una importante cantidad de residuos en el embalse. Las corrientes que descienden de los cerros arrastraron ramas, vegetación seca y basura que terminó acumulada en distintos puntos de la presa y del malecón.

Entre los desechos observados se encuentran plásticos, botellas, botes e incluso hieleras, residuos que llegan hasta el agua debido a la basura que se arroja en calles y espacios públicos y que posteriormente es arrastrada por las lluvias. Ante esta situación, personal de Servicios Públicos del municipio de Santiago mantiene labores de limpieza para retirar los desechos acumulados y mejorar las condiciones del lugar.

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Las lluvias representan un beneficio importante, aunque también generan problemas por la cantidad de basura que arrastran las corrientes durante la sequía la presa llegó a presentar niveles muy bajos, lo que generaba preocupación sobre su recuperación. Con agua es fundamental para conservar el atractivo turístico de La Boca y favorecer a los comerciantes que dependen de la llegada de visitantes.

Además de su importancia para el abastecimiento, la limpieza del embalse resulta necesaria para mantener un entorno adecuado para la fauna, incluidas las aves y los peces que habitan en la zona. Con la presa a su máxima capacidad, el reto ahora es mantener las condiciones de limpieza y aprovechar los beneficios de las lluvias para el estado y la economía turística de Santiago.

Con información de Luis Beza/ Noticias N+

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