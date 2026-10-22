Internacional

Trump Acusa a LeBron James de No Respetar a EUA

El presidente estadounidense exigió una disculpa a la estrella de la NBA luego de cuestionar sus movimientos durante la interpretación del himno nacional

LeBronLeBron James durante el partido contra los New York Knicks el 20 de octubre de 2026. Foto: AFP

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