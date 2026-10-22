Trump Acusa a LeBron James de No Respetar a EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló al basquetbolista LeBron James por su comportamiento durante la interpretación del himno nacional en un encuentro de la NBA, al considerar que sus movimientos constituyeron una falta de respeto hacia el país.

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump compartió un video en el que aparece James mientras se escucha el himno estadounidense. Junto a las imágenes, el mandatario expresó su inconformidad con la actitud del jugador.

En su mensaje, el presidente afirmó que el basquetbolista mostró una conducta irrespetuosa durante la interpretación del himno nacional.

"Mientras ‌se escucha ⁠nuestro himno nacional, LeBron James falta al respeto a nuestro país", señaló.

Trump también pidió que James ofreciera una disculpa a los estadounidenses que han perdido la vida en defensa de la bandera y de los valores que representa Estados Unidos".

"¡LeBron James debería pedir perdón a todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron ‌por la ⁠bandera de Estados Unidos y por todo ​lo ​que ​nuestro ‌país representa!".

FBPT