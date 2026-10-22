Los Videos del Momento Exacto del Terremoto de 7.0 que Sacudió la Frontera de China

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En la aldea de reasentamiento de Heyuan, dentro de un recinto amurallado en MaqenEn la aldea de reasentamiento de Heyuan, dentro de un recinto amurallado en Maqen. Foto: Reuters

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