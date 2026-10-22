Los Videos del Momento Exacto del Terremoto de 7.0 que Sacudió la Frontera de China

Momentos de tensión se vivieron este jueves en la región fronteriza de Xizang y Qinghai, cuando un sismo de magnitud preliminar 7.0 se registró este jueves por la noche, hora local.

El sismo se registró cerca de las 10:30 de la noche, cuando las familias preparaban la cena o alistaban a sus hijos para dormir.

El Meteorológico de Malasia reportó que el "fuerte terremoto" ocurrió en Xizang, China a las 10:33 de la noche, este 22 de octubre de 2026, con una profundidad de 10 km. 834 km al noreste de Rangpur, Bangladés.

En redes sociales, usuarios compartieron cómo se vivió el momento del terremoto en la región. En este clip es posible ver cómo la fuerza del terremoto sacude el camino en medio de la noche.

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En este video compartido en redes sociales se observa el terremoto al interior de una tienda de autoservicio, la cual tuvo que ser desalojada.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos colocó el semáforo de la región en color naranja "significativo" debido a que el sismo pudo haber provocado los deslizamientos de tierra; además, señaló que es probable que puedan "ocurrir algunas muertes y que el desastre podría ser generalizado".

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TLS