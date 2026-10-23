Meghan Markle, 'Consternada' por Investigación a Su Padre por Pornografía Infantil

Meghan Markle dijo estar "profundamente consternada" después de que medios británicos informaran de una investigación en contra de su padre por presunta posesión de pornografía infantil.

La esposa del príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III, rompió el silencio a través de un comunicado habló sobre el distanciamiento con su papá desde la boda real, en 2018.

En el texto se precisa que hace seis años tuvo conocimiento de una carta enviada a la policía británica que contenía "acusaciones preocupantes" contra su padre.

Ante tal información, la duquesa de Sussex decidió poner distancia bajo el argumento de "proteger" a sus dos hijos, según se lee en el informativo.

"Estoy profundamente consternada por las noticias que salieron a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido daños", afirmó Meghan.

El comunicado llega después de que el periódico The Sun publicara una información en la que Thomas Markle Jr., hermano de Meghan, afirmaba haber encontrado un conjunto de imágenes pertenecientes a su padre en la que había sido su antigua vivienda en Filipinas.

"En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana de Londres y al departamento de Protección de la Familia Real y de Personas Especialmente Protegidas. Posteriormente, esa carta me fue remitida. En ella se formulaban acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre, y se me aseguró que se estaban investigando", afirmó este viernes Meghan.

"Espero que ahora pueda entenderse que, a pesar de las distorsiones difundidas a lo largo de los años por ciertos medios de comunicación, mi distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle mantener contacto con nuestros hijos obedecieron a una sola razón: protegerlos", añade Meghan en el texto.

Por su parte, el padre de la actriz, Thomas Markle, de 82 años, le dijo al Daily Mail, que todo era mentira. "Estoy conmocionado, dolido y muy afectado por las acusaciones que mi hijo vertió contra mí. Jamás podría hacer aquello de lo que se me acusa. Es lo peor de lo que alguien podría acusarme", declaró.

ICM