Internacional

Príncipe Harry y Meghan Reaparecen Juntos en Reino Unido y Son Aclamados

La pareja se tomó selfies, dio abrazos y conversó con el público que los recibió en su visita a una organización benéfica en Nottingham

Harry MeghanTras una espectacular ruptura con la familia real, Harry y Meghan han tendido puentes con Carlos, pero siguen distanciados del príncipe Guillermo. Foto: Reuters.

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