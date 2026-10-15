Príncipe Harry y Meghan Reaparecen Juntos en Reino Unido y Son Aclamados

El príncipe Harry y su esposa Meghan aparecieron juntos frente a niños que los aclamaban, en la que es su primera aparición pública conjunta desde que regresaron a Inglaterra, mientras la pareja busca reconstruir su imagen en Gran Bretaña después de haberse alejado de sus deberes reales hace seis años.

La pareja llegó al Community Recording Studio, en la ciudad de Nottingham, en el centro de Inglaterra, que utiliza la música, las artes escénicas y programas deportivos para ayudar a los jóvenes a ganar confianza y desarrollar habilidades prácticas.

La multitud vitoreó cuando la pareja salió de su coche, antes de que una mujer gritara: "¡Te queremos, duquesa Meghan, te queremos!".

Harry y Meghan, que lucía un largo abrigo color burdeos, se detuvieron para tomarse selfies, dar abrazos y estrechar la mano de los fans, muchos de ellos niños pequeños. Dedicaron unos minutos a conversar con el público y los niños. Igual aceptaron flores.

Desde su regreso en agosto al Reino Unido con sus dos hijos, Archie y Lilibet, Harry y Meghan se han mantenido relativamente discretos, aunque el hijo menor de Carlos III ha participado en solitario en varios actos de organizaciones benéficas a las que apoya o patrocina.

Harry, de 42 años, y Meghan, de 45, abandonaron repentinamente el Reino Unido en 2020, en un contexto de tensiones con la familia real, de la que ya no son miembros activos.

La visita de este jueves fue la primera de las tres que la pareja realizará en Nottingham, donde hicieron su primera aparición pública juntos tras anunciar su compromiso en 2017.

Los eventos del día se presentan con un toque de realeza, incluyendo un anuncio que destaca los títulos de Harry y Meghan como duques de Sussex y un grupo de medios de comunicación previamente organizado que documenta sus movimientos. Archewell, la iniciativa filantrópica que solía acaparar la atención cuando vivían en Estados Unidos, apenas se menciona.

El rey Carlos III, padre de Harry, ha dejado claro que la pareja sigue siendo miembro no activo de la familia real, una condición que aceptaron cuando abandonaron sus deberes reales y se mudaron a California.

En una carta enviada en nombre del rey a altos funcionarios del gobierno poco después de que Harry y Meghan regresaran al Reino Unido en septiembre, el palacio recalcó que la pareja continuaría absteniéndose de usar sus tratamientos reales —Su Alteza Real o Su Alteza Real— y que cualquier labor benéfica que emprendieran se llevaría a cabo como ciudadanos privados.

La decisión de enviar la carta y, lo que es más importante, de hacerla llegar a los medios de comunicación, demostró la preocupación de algunos funcionarios del palacio de que la fama de Harry y Meghan pudiera permitirles convertirse en una especie de corte real paralela, compitiendo con el Príncipe y la Princesa de Gales y otros miembros de la realeza en activo por la cobertura de prensa y el apoyo público.

La pareja tiene previsto pasar el día en Nottingham, visitando tres organizaciones benéficas que apoyan a los jóvenes y a las comunidades locales mediante la música, el cine, el deporte y la lucha contra la pobreza alimentaria.

Tras una espectacular ruptura con la familia real, Harry y Meghan han tendido puentes con Carlos, pero siguen distanciados del hermano mayor de Enrique y heredero al trono, el príncipe Guillermo.

La prensa, citando a alguien cercano a Harry y Meghan, apuntó hace unos días que no estarán invitados a la tradicional reunión navideña de la familia real en la residencia del rey Carlos III en Sandringham, en el este de Inglaterra, y que pasarán las fiestas de fin de año en California.

A finales de septiembre, un portavoz del príncipe arremetió contra los paparazzi y su "intrusión inaceptable en la privacidad de los hijos de la pareja", después de que dos hombres fueran vistos mirando hacia el interior del colegio al que asisten Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5.

Los niños comenzaron el curso en un colegio británico a principios de septiembre, para cambiar posteriormente a otro por motivos relacionados con la seguridad del trayecto. Según la prensa británica, la pareja ha optado por vivir en los Cotswolds, una región del centro de Inglaterra.

Tras su paso por el Community Recording Studio, la pareja colaborará con Himmah, el banco de alimentos más grande del centro de Inglaterra, y con Epic Partners, que ofrece programas deportivos, educativos y de mentoría para jóvenes desfavorecidos.

Harry lleva más de una década colaborando con Community Recording Studio y Epic Partners, y Meghan trabajó con Himmah en “Together: Our Community Cookbook”, publicado en 2018.

Si bien la pareja continuó apoyando a organizaciones benéficas en el Reino Unido después de abandonar Gran Bretaña, su atención estaba puesta en otros lugares.

Harry y Meghan renunciaron a sus deberes reales y se mudaron a California hace más de seis años, alegando que querían ganarse la vida por sí mismos. Posteriormente, firmaron lucrativos contratos con Netflix y Spotify.

Las relaciones con el resto de la familia real se deterioraron rápidamente cuando la pareja afirmó que el personal del palacio había sido insensible a la salud mental de Meghan y acusó a otros miembros de la familia de racismo y manipulación mediática.

Pero las tensiones comenzaron a disminuir en los últimos meses cuando Harry expresó su deseo de reconciliarse con el rey, diciendo que quería que sus hijos tuvieran la oportunidad de conocer a su abuelo de 77 años. Carlos está recibiendo tratamiento para un tipo de cáncer no revelado que fue descubierto en 2024.

Si bien la pareja ha expresado su alegría por regresar al Reino Unido, la mudanza no ha estado exenta de polémica.

Harry sigue presionando para que se financie con fondos públicos la protección policial, que se canceló cuando él y Meghan renunciaron a sus deberes reales.

El príncipe afirma que él y su familia siguen bajo amenaza simplemente por su condición de miembro de la realeza. Apenas unos días después del inicio del nuevo curso escolar, los niños han cambiado de colegio por motivos de seguridad.

Con información de Agencias

ASJ