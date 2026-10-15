Avalan Investigación contra Julio Iglesias por el Delito de Agresión Sexual

El caso de Julio Iglesias y la acusación de dos exempleadas de haber sido objetivo de agresiones sexuales dio un nuevo giro, según informaron fuentes del Ministerio Público.

La Fiscalía española avaló que se pueda abrir una investigación al cantante por presunta agresión sexual contra dos mujeres, luego de archivarse una primera denuncia.

Ahora, un juez tendrá que decidir si efectivamente inicia las pesquisas contra el intérprete de 'Soy un truhan, soy un señor', que desde el inicio de los señalamiento ha negado haber cometido alguna agresión contra las mujeres.

La Fiscalía ha emitido un informe favorable de la competencia de la Audiencia Nacional, un tribunal en Madrid especializado en casos complejos y delitos cometidos por españoles en el extranjero, para estudiar los hechos.

Las fuentes no explicaron la razón del cambio de criterio en este caso contra el artista latino que más discos vendió en el mundo.

Cuando las dos exempleadas presentaron en enero su primera denuncia, el Ministerio Público consideró que la Audiencia Nacional no era competente porque los hechos fueron cometidos en el extranjero y tanto las presuntas víctimas como el acusado residían fuera de España.

Tras ese primer tropiezo, una nueva denuncia fue introducida en septiembre por las dos mujeres, que afirman haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos cuando trabajaban en las propiedades del cantante de 83 años en las Bahamas y en República Dominicana en 2021.

En una carta abierta que publicaron en septiembre las dos exempleadas, piden a la justicia española que les "reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia".

La ONG Women's Link Worldwide, que las representa, estimó que los tribunales españoles son competentes en virtud de una ley que "permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España".

Según el testimonio recogido por Women's Link y Amnistía Internacional de las denunciantes, Iglesias "las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato".

ICM