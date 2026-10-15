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Avalan Investigación contra Julio Iglesias por el Delito de Agresión Sexual

La Fiscalía española dio luz verde para revisar el caso de dos exempleadas que acusaron al cantante

Julio Iglesia ha negado las acusaciones en su contra por agresión sexualJulio Iglesia ha negado las acusaciones en su contra por agresión sexual. Foto: AP | Archivo

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