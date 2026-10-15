Internacional

Elon Musk Pide a Zelenski que Dimita como Presidente de Ucrania

El magnate afirmó que mientras el mandatario sigue en el poder continúa la masacre en la guerra contra Rusia

UcraniaSin la renuncia de Zelenski "continúa la masacre", añadió el jefe de SpaceX. Foto: Reuters.
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