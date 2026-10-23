Movilidad

Sigue Afectación en la Línea A del Metro: Estas Son las Estaciones Sin Servicio

La noche de este jueves, se suspendió el servicio de Canal de San Juan a Santa Marta y hubo transporte provisional a cargo de autobuses de RTP

Vista general de la estación Tepalcates, de la Línea A del Metro de la CDMXVista general de la estación Tepalcates, de la Línea A del Metro de la CDMX. Foto: Cuartoscuro
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