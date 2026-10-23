Sigue Afectación en la Línea A del Metro: Estas Son las Estaciones Sin Servicio

El Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el servicio en la Línea A sigue suspendido en algunas de sus estaciones, luego de que la noche de este jueves ocurriera una afectación en este trazo.

Alrededor de las 23:00 horas, el Metro informó que debido a la ruptura de un elemento de la catenaria, el servicio operaba de forma provisional en dos tramos:

Pantitlán a Canal de San Juan.

Santa Marta a la Paz.

Mientras que de Canal de San Juan a Santa Marta se solicitó el apoyo de autobuses de RTP, informó este medio de transporte, cuya línea afectada corre al oriente de la capital mexicana.

Poco después del cierre de operaciones, a la media noche del viernes, se informó que los trabajos continuaban para reparar el desperfecto.

Además, se anunció que el personal del Metro trabajaba de forma continua y seguiría durante la madrugada para restablecer la operación en su totalidad.

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En un mensaje publicado en sus redes sociales, el director del Metro, Adrián Rubalcava, reconoció el trabajo "incansable" del personal para ayudar a restablecer el servicio, lo cual ocurrió en la apertura de este viernes.

¿Cómo está el servicio en la Línea A este viernes?

A pesar de las labores realizadas durante toda la madrugada con el fin de que la Línea A operara de forma normal en la apertura del servicio, esto no se logró.

Por esta razón, este viernes 23 de octubre hay servicio provisional en dos tramos donde sí operan trenes, los mismos de la noche anterior:

De Pantitlán a Canal de San Juan.

De Santa Marta a La Paz.

Mientra que las estaciones sin servicio en ambos sentidos son: Canal de San Juan, Tepalcates, Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla y Santa Marta, por lo que los traslados se ofrecen a través de autobuses de RTP.

El año pasado, la Línea A del Metro transportó a 76.2 millones de usuarios, lo que la convirtió en el noveno trazo, de 12 que conforman este transporte, con más afluencia de pasajeros.

Con información de N+

ICM