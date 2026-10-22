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Jueza Ordena Frenar Investigaciones de Donald Trump sobre Votantes No Ciudadanos en 9 Estados

Una magistrada federal en California determinó que las pesquisas deben suspenderse hasta el cierre de las urnas el próximo 3 de noviembre

Jueza Ordena Frenar Investigaciones de Donald Trump sobre Votantes No Ciudadanos en 9 EstadosOrdenan Frenar las Investigaciones de Trump sobre Votantes No Ciudadanos. Foto: Reuters

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Un juez en California ordena detener las investigaciones de Trump sobre votantes no ciudadanos en 9 estados.

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