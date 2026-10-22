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¿Qué Es el Virus Shamonda? Primer Humano Contagiado en el Mundo Murió

En octubre de 2026 se reportó por primera vez una infección en una persona en Francia

¿Qué Es el Virus Shamonda? Primer Humano Contagiado en el Mundo MurióEl Primer Caso Reportado por el Virus Ocurrió en Francia. Foto: Reuters

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El virus Shamonda, conocido por afectar al ganado, infecta a un humano por primera vez en Francia.

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