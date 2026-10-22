¿Qué Es el Virus Shamonda? Primer Humano Contagiado en el Mundo Murió

La presencia de un virus que hasta ahora se había relacionado principalmente con animales ha llamado la atención de la comunidad científica. Se trata del Shamonda, que en octubre de 2026 registró su primera infección conocida en un ser humano en Francia, un hallazgo que abrió nuevas preguntas sobre su capacidad para afectar a las personas y los posibles riesgos.

Aunque el virus Shamonda se conoce desde 1965, cuando fue identificado por primera vez en ganado en Nigeria, su presencia en humanos no se había documentado hasta este caso.

De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), todavía se necesitan investigaciones para determinar cómo ocurrió el contagio y si el virus contribuyó a la muerte del paciente francés.

El virus se transmite mediante la picadura de pequeños insectos conocidos como jejenes. Hasta ahora, no hay evidencia de que se transmita directamente de un animal a otro, aunque se ha reportado transmisión de la madre a sus crías durante la gestación.

Entre los síntomas detectados, puede causar fiebre, diarrea y disminución en la producción de leche. También se han reportado problemas en la reproducción, abortos y malformaciones en las crías.

Para confirmar la presencia del virus Shamonda, se necesitan realizar pruebas de laboratorio, ya que estos síntomas pueden parecerse a los de otras enfermedades.

Hasta ahora, el virus no había sido reconocido como una causa de enfermedad en humanos. La primera infección humana reportada ocurrió en Francia en octubre de 2026.

La OMSA indica que aún se necesitan investigaciones para determinar si el virus causó la muerte del paciente y cómo ocurrió el contagio. Por ello, las autoridades continúan evaluando la información disponible para entender los posibles riesgos para la salud humana.

Actualmente, no existen vacunas comerciales contra el virus Shamonda.

La detección del virus Shamonda ocurre semanas después de que se difundieran reportes sobre un posible caso de peste neumónica en Rusia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que un trabajador de un instituto de investigación murió tras ser hospitalizado por una neumonía grave.

Aunque inicialmente se sospechó de peste neumónica, las autoridades rusas comunicaron que no se habían registrado casos recientes de peste en la región y que las pruebas no detectaron patógenos de alto riesgo.

El recuerdo de estas alertas también remite a lo ocurrido en 2020, cuando el COVID-19 pasó de ser un brote en China a convertirse en una pandemia mundial.

La OMS declaró la emergencia de salud pública internacional el 30 de enero de ese año y, el 11 de marzo, señaló que la enfermedad podía caracterizarse como una pandemia.