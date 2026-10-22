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¿Hay Daños por Terremoto en el Tíbet? Esto Reportan Autoridades de China

El epicentro del sismo se situó en un condado de Nagqu, en el norte del Tíbet

Un pastor guía a un rebaño bajo las montañas, en la zona de TíbetUn pastor guía a un rebaño bajo las montañas, en la zona de Tíbet. Foto: Reuters

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El Tíbet fue sacudido por un sismo de magnitud 7. A pesar de la intensidad, no hay reportes de daños. Descubre más sobre este evento.

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