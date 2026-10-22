¿Hay Daños por Terremoto en el Tíbet? Esto Reportan Autoridades de China

Un terremoto ⁠de magnitud preliminar 7 sacudió el Tíbet chino este jueves, informó el Centro de Redes Sísmicas de China (CENC).

El epicentro ⁠se situó en un condado de Nagqu, en el norte del Tíbet, ⁠a una profundidad de 10 km. La altitud media en un radio de 5 km alrededor del epicentro es de unos 4,864 metros, según datos del CENC.

El terremoto se sintió a las 22:33 horas (local) y el epicentro fue a unos 400 km de Lhasa, la capital del Tíbet.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños.

La Administración Sismológica de China activó una respuesta de emergencia de nivel II, informaron medios locales.

Los terremotos son relativamente frecuentes en China. En enero de 2025, al menos 126 personas murieron en un terremoto que sacudió el distrito rural de Tingri, en el Tíbet.

Con información de N+ y Reuters