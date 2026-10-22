'Utilizaron Mi Fe para Violentarme y Abusarme': Dan 6 Años de Cárcel a Pastor por Abuso Sexual

Jessica buscó ayuda en su iglesia para escapar de la violencia que vivía con su expareja, pero ahí también fue víctima de abusos; hoy, después de tres años de alzar la voz y de enfrentar negativas por parte de las autoridades, un pastor fue sentenciado a seis años de prisión por este caso.

Se trata de Ernesto 'N', pastor del Centro Cristiano de Ecatepec, quien fue sentenciado por un juez del Estado de México por abuso sexual, tras un proceso que inició en diciembre de 2023.

Jessica, su víctima, acudió a su congregación y le pidió ayuda ante las golpizas y humillaciones que recibía de su expareja, Rogelio ‘N’, quien forma parte de la misma iglesia.

“Me dicen que si Jesucristo murió en la cruz acaso yo me sentía más que Dios para no soportar. En repetidas ocasiones utilizaron mi fe, lo de ser profeta, para someterme a que eran pruebas de Dios”, narró Jessica Elizabeth.

La mujer sostuvo que lejos de ayudarla, el pastor Ernesto y otros integrantes de esa iglesia le pedían someterse más.

“Me hincaban a mí a pedirle perdón a José y a sobarle sus manos porque él me había golpeado y era como que yo lo provocaba. Entonces hay cosas muy retorcidas dentro de esa iglesia que en su momento yo no las noté”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sentencia contra Pastor de Ecatepec: Se Aprovechó de la Fe de Jessica para Abusar de Ella

Jessica aseguró que cuando se quedaba a solas con el pastor, para hablar de lo que padecía, él aprovechaba el momento para acosarla.

“Ernesto hacía menciones como: tu marido es muy tonto, no sabe lo que yo haría con tu cuerpo, me gustaría besarte tus labios, me gustaría tocarte, tu esposo no te valora, y situaciones así que en esos momentos él tocaba mi cuerpo, yo obviamente lo rechazaba, pero venía de un día antes de haber sido golpeada”, contó.

En diciembre de 2023, Jessica rompió el silencio y denunció a su expareja por violencia familiar y al pastor Ernesto por acoso y abuso sexual.

Su expareja fue vinculado a proceso en mayo, mientras que el pastor fue sentenciado a 6 años de cárcel, el 8 de octubre fue la audiencia de lectura de sentencia.

Pero el proceso no fue fácil, las autoridades le pusieron trabas, enfrentó negativas y hasta acoso de uno de los abogados con quien se asesoró al inicio.

“Llego a estas autoridades de aquí de enjuiciamiento y también me ponen un exhorto de silencio para no poder hablar de mi proceso y pues ahorita lo estoy haciendo porque ya obtuve una sentencia”, dijo.

La iglesia a la que pertenece Ernesto ‘N’ forma parte del Centro Cristiano Misiones Transmundiales, que nació en Cuernavaca en los años 80 y que hoy cuenta con más de 100 sedes en México, Estados Unidos y otros países de América.

En abril, Despierta de N+ presentó los testimonios de algunas víctimas que denunciaron abusos sexuales y violencia, presuntamente ejercida durante varios años por pastores de esa congregación.

Jessica aún busca que le sea reparado el daño y que su caso sirva para que otras víctimas se animen a denunciar.

“Con esto yo le demuestro tanto a la comunidad religiosa como al propio Ernesto que yo jamás mentí”, apuntó la mujer.

SPB