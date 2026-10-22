Seguridad

Detienen a Presunto Delincuente a Balazos en Guadalupe, Nuevo León

La captura del sujeto se dio en las calles de la colonia Santa Cruz, después de detectarlo con labores de inteligencia

Hombre detenido a balazos en GuadalupeEl presunto delincuente quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Foto: Fuerza Civil

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