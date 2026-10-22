Detienen a Presunto Delincuente a Balazos en Guadalupe, Nuevo León

Una persecución y balacera llevó a la captura de un presunto delincuente en calles de la colonia Santa Cruz Tercer Sector, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El sujeto portaba un arma larga y drogas.

De acuerdo con los primeros reportes, el despliegue se dio en el municipio de Guadalupe después de que las autoridades estatales detectaran con labores de inteligencia al tripulante de una camioneta que ya contaba con reporte de actividades ilícitas.

Después de localizarlo, los oficiales le marcaron el alto pero el sujeto respondió con una agresión a balazos, lo que desató en una persecución y balacera. Fue en el cruce de las vías Diagonal Santa Cruz y Uranio donde las autoridades lograron detenerlo.

El presunto delincuente armado fue identificado como Francisco 'N', de 31 años de edad, quien fue arrestado por policías estatales y municipales después de un intercambio de proyectiles de arma de fuego que alertaron en la zona.

Al sospechoso se le aseguro una camioneta, un arma larga, 3 cargadores abastecidos, 50 envoltorios con marihuana, 100 envoltorios con cocaína en piedra, 90 dosis de cristal, dinero en efectivo y celulares. Serán las autoridades quienes determinen su situación jurídica, según avance la investigación.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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