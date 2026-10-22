Viernes de Asamblea Virtual de Beca Rita Cetina Primaria-Secundaria: A Esta Hora Inicia

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar realizará una asamblea virtual de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria este viernes y acá te decimos a qué hora iniciará la sesión virtual con los padres de familia.

El registro de los apoyos de educación básica está a punto de iniciar, pero para aquellos que aún tienen dudas sobre el proceso de inscripción, hay excelentes noticias ya que podrán participar en una asamblea en la que obtendrán toda la información para hacer la solicitud.

"Esta asamblea será para aquellos papás, mamás, tutores, que por alguna razón u otra no pudieron ir a su asamblea, que en su trabajo no les dieron permiso, se enfermaron el día que les tocaba asistir o simple y sencillamente quieren aclarar dudas", dijo Julio León en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 19 de octubre.

¿Cómo será la dinámica de la asamblea virtual de la Beca Rita Cetina?

En la sesión virtual, que se realizará este viernes, estarán conectados todos los servidores de la educación del país, los cuales contestarán a las dudas de los padres de familia de acuerdo con el estado en el que viven.

"La mecánica será igual que el año pasado, muy sencilla: van a poner en el comentario el estado, el municipio y la inquietud, para que un servidor cercano a quien está consultando le pueda dar seguimiento a esta duda y podamos llevarlo hasta resolver su registro y pueda tener la beca su hija o su hijo", explicó Julio León.

¿A qué hora inicia la asamblea de la Beca Rita Cetina?

La sesión virtual dirigida a padres de familia de estudiantes de primaria y secundaria, que se transmitirá en vivo en el Facebook de Julio León, comenzará a las 19:00 horas, es decir a las 7 de la noche en el centro de México. Estos son los horarios:

6:00 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

7:00 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

8:00 pm en Cancún, Quintana Roo.

"¿Por qué a las 07:00 y por qué en viernes? Creemos que a esa hora ya van a estar en casa y desde su celular, desde la comodidad de su hogar, van a poder tomar esta asamblea virtual", dijo el coordinador nacional de Becas Bienestar.

PPP