Programas sociales

Viernes de Asamblea Virtual de Beca Rita Cetina Primaria-Secundaria: A Esta Hora Inicia

Conoce todos los detalles de la asamblea virtual para el registro de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria en 2026

Viernes de Asamblea Virtual de Beca Rita Cetina Primaria-Secundaria 2026Julio León es el encargado de realizar las asambleas de la Beca Rita Cetina. Foto: Julio León
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+