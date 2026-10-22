Botana que le Ayuda a tu Cerebro: Top 10 de Beneficios por Comer Cacahuates

El cacahuate es la botana más conocida del mundo; proviene de una planta prehistórica originaria de América del Sur y crece bajo la superficie, por lo cual los nahuas lo llamaron tlalcacáhuatl, que significa “cacao de tierra”.

Hoy es muy valorado por su versatilidad para ser empleado en preparaciones dulces o saladas, pero también por sus grandes beneficios a la salud, entre los que se encuentran el fortalecimiento de la función cerebral y el apoyo a la memoria y el aprendizaje.

Los cacahuates contienen magnesio, ácido fólico, fibra, cobre, arginina y vitaminas E y B6, entre otros, lo que los convierte en un ‘snack de campeones’, destacó el Museo de las Ciencias de la UNAM, Universum.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los primeros registros de su existencia en México se encontraron en Tehuacán, Puebla, y fueron los ancestros quienes comenzaron a prepararlo tostado, salado, dulce e incluso en sopas.

En la actualidad, es común encontrarlo en diferentes botanas (salados, japoneses, garapiñados, enchilados, etc.) o golosinas en forma palanquetas, pepitorias o mazapán.

También se usa para preparar guisos como el pollo en salsa de cacahuate o como ingrediente principal del pipián rojo y el mole poblano, pero también en atole, galletas y muchos alimentos más.

Un tesoro nutricional

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destacó que el cacahuate es un tesoro nutricional en sí mismo ya que contiene gran variedad de nutrientes esenciales para una dieta saludable, incluyendo proteínas, grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales:

Las proteínas de alta calidad lo convierten en un excelente aperitivo para satisfacer el hambre y una opción valiosa para vegetarianos y veganos.

Grasas saludables: aunque es conocido como una fuente de grasas, el 80% de ellas son grasas insaturadas, que son beneficiosas para la salud cardiovascular.

Vitaminas y minerales: es fuente de vitamina E, ácido fólico, niacina y minerales como el magnesio, el fósforo y el zinc.

Top 10 de beneficios a la salud

Según la UNAM, los cacahuates previenen enfermedades cardiacas y ayudan a la salud de la piel y al funcionamiento del sistema nervioso central. Mientras que la Semarnat enlistó otros beneficios a la salud, entre ellos estos 10:

Ayudan a la prevención de la aterosclerosis. Combaten la anemia. Fortalecen los sistemas óseo e inmunológico. Favorecen al sistema nervioso y periférico. Evitan la pérdida de memoria. Previenen el desarrollo de diabetes tipo 2. Favorecen la pérdida de peso. Previenen el envejecimiento precoz. Mantienen la salud de los músculos. Mejoran el estado de ánimo y ayudan a conciliar el sueño.

Como dato curioso, la dependencia indicó que los famosos cacahuates japoneses no son de Japón, sino que se trata de una preparación mexicana que surgió durante la Segunda Guerra Mundial.

“En 1943, Yoshihei Nakatani, al quedar desempleado, decidió fabricar frituras para vender en La Merced, junto con su esposa Emma, de nacionalidad mexicana. Experimentaron una botana a base de cacahuate y surgió este éxito comercial que a la fecha tiene gran demanda”, contó.

SPB