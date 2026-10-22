Salud

Botana que le Ayuda a tu Cerebro: Top 10 de Beneficios por Comer Cacahuates

Esta leguminosa tiene grandes propiedades y aportes nutricionales que la hacen ideal para una alimentación saludable

Venta de cacahuates con ajos y chiles en el mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca, en mayo 2024. Foto: Cuartoscuro | ArchivoVenta de cacahuates con ajos y chiles en el mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca, en mayo 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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