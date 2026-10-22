Sociedad

PC Apertura la Presa 'Canseco' en Veracruz; Albergues Fueron Activados

Los cuerpos de emergencia coordinaron acciones preventivas y solicitaron a las familias en zonas vulnerables trasladarse a refugios habilitados

Con el temporal lluvioso y la apertura de la Presa Canseco, Protección Civil refuerza evacuacionesCon el temporal lluvioso y la apertura de la Presa Canseco, Protección Civil refuerza evacuaciones. Foto: Salvador Ixtepa

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Evacuaciones en marcha en Los Tuxtlas tras apertura controlada de la presa Canseco. Autoridades apoyan a la población ante el Frente Frío No.2.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+