PC Apertura la Presa 'Canseco' en Veracruz; Albergues Fueron Activados

Protección Civil del Estado dio a conocer que debido a los trabajos de apertura de la presa Canseco se generó un incremento en las corrientes de desfogue, derivado del temporal lluvioso por el Frente Frío No.2.

Se informó que la presa Canseco, ubicada en el municipio de Catemaco, se encuentra al 103% de llenado. Según lo informado, este caudal de extracción no representaba riesgo para la población, sin embargo se mantiene monitoreo continuo.

El desfogue de la presa se realizó de manera controlada, con un caudal de 476 m³/s. Derivado de estas acciones, se reforzó el proceso de evacuación en las comunidades cercanas a los ríos que se ven afectados por estas corrientes.

En la región de Los Tuxtlas, se mantiene la alerta preventiva por el nivel de ríos de respuesta rápida y arroyos, donde descargan sus aguas a la presa. Derivado de esto, en la zona sigue activo el plan DN III-E del Ejército, Marina y Tajín de apoyo a la población, ya que en el lugar continúan las lluvias.

Con el objetivo de brindar resguardo y atención a las personas que lo requieran en la comunidad de Tebanca se abrió un albergue ante las condiciones climatológicas derivados por el paso del frente frío 2. Este refugio temporal se encuentra en las instalaciones de la escuela primaria Ignacio Zaragoza.