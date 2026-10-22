Hermanas de Tampico Ganan Oro en Costa Rica por Proyecto de Inclusión e Innovación

Las hermanas Zoe Anette Santiago Del Ángel y Marian Paulina Santiago Del Ángel conquistaron la medalla de oro en la competencia Infomatrix Centroamérica, celebrada en Costa Rica, donde representaron a México con Adapti-Kids, un proyecto enfocado en la inclusión y la innovación social.
La iniciativa nació de las necesidades que Zoe enfrentó desde pequeña debido a su discapacidad motriz, pues actividades cotidianas como escribir, recortar o atarse las agujetas representaban un desafío.
'Yo desde muy pequeña he tenido problemas con cosas de la vida diaria, como lo son escribir, recortar, atarse los zapatos, etcétera', Zoe Anette, creadora de Adapti-Kids.
A partir de su propia experiencia, comenzó a imaginar soluciones que le permitieran realizar estas actividades con mayor facilidad. Así surgió la idea de diseñar adaptaciones funcionales para personas con dificultades motrices.
Los prototipos están fabricados con PLA, un material utilizado en la impresión 3D que destaca por su resistencia y bajo costo. Entre ellos se encuentra Atafacil, una pieza con forma de osito diseñada para facilitar la tarea de atarse las agujetas.
Las hermanas han explorado distintos materiales para desarrollar sus adaptaciones; sin embargo, han encontrado en el PLA una opción que responde mejor a sus necesidades.
Fue en febrero de este año cuando Zoe y Marian comenzaron a trabajar juntas en el desarrollo de esta iniciativa, que ha logrado trascender fronteras y sumar siete medallas en distintas competencias.
Para fortalecer el proyecto, Zoe también puso a prueba los prototipos con otros niños con distintas discapacidades, con el propósito de observar su funcionamiento e identificar posibles mejoras.
Su participación en Infomatrix Centroamérica representó un desafío importante, pues compitió contra alrededor de 100 equipos de distintos niveles educativos dentro del área de ciencia aplicada, donde destacó por el enfoque humano de su propuesta.
'Esto me emociona mucho, ya que el objetivo de mi proyecto es darlo a conocer para que los niños no tengan que pasar por lo que yo tuve que batallar para crear este increíble proyecto', Zoe Anette, creadora de Adapti-Kids
Adapti-Kids busca beneficiar no solamente a niñas y niños, sino también a personas de otras edades que enfrentan dificultades para realizar actividades cotidianas.