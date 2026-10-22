Sociedad

Hermanas de Tampico Ganan Oro en Costa Rica por Proyecto de Inclusión e Innovación

Fue en febrero de este año cuando Zoe y Marian comenzaron a trabajar juntas en el desarrollo de esta iniciativa, que ha logrado sumar siete medallas en distintas competencias

Hermanas de Tampico Ganan Oro en Costa Rica por Proyecto de Inclusión e InnovaciónHermanas de Tampico Ganan Oro en Costa Rica por Proyecto de Inclusión e Innovación. Foto: N+

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Zoe y Marian Santiago, de Tampico, conquistan el oro en Infomatrix Centroamérica con Adapti-Kids. Un proyecto de inclusión que ya suma siete medallas.

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Hermanas de Tampico Ganan Oro en Costa Rica por Proyecto de Inclusión e Innovación | N+