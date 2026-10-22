Sociedad

Comienzan a Llegar Peregrinos a Visitar a San Rafael Guízar y Valencia a Xalapa

Acudieron a la capital del estado para celebrar al que era considerado el Patrono de los Obispos de México

Visitan a San Rafael Guízar y Valencia en Xalapa.Visitan a San Rafael Guízar y Valencia en Xalapa. Foto: N+

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La devoción a San Rafael Guízar y Valencia atrae a peregrinos a Xalapa. Familias enteras cumplen sus mandas y agradecen milagros. Se espera cierre de carretera por la afluencia.

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