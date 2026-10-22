Comienzan a Llegar Peregrinos a Visitar a San Rafael Guízar y Valencia a Xalapa

Inició la llegada de peregrinos a la ciudad de Xalapa que buscan visitar la tumba de San Rafael Guízar y Valencia, Patrono de los Obispos de México como lo identifica la arquidiócesis. Así lo cuenta una de ellos.

'Muchos favores, muchos milagros en la familia, venimos en familia y es un grupo pero todos venimos en familia de Maltrata muy bonito, ahorita el clima nos favorece gracias a dios y a san Rafael'

Los peregrinos aseguran que año tras año viajan para cumplir con su manda y refrendar su fe al santo michoacano.

'Yo estuve muy grave hace un año y fue gracias a Dios y a San Rafael, vengo a dar gracias'

Algunos llevan ofrendas para agradecer a San Rafael Guízar y Valencia. En próximas horas la llegada de peregrinos será más constante y se prevé que durante la noche del viernes 23 y madrugada del sábado 24 sea tanto el paso de peregrinos que sea cerrada la carretera Xalapa-Coatepec.