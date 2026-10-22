Confirman Puente Escolar 2026 Para Alumnos de Educación Básica en Ciudad Juárez

Los estudiantes de educación básica de la zona norte tendrán varios días sin clases durante las próximas semanas, debido a las suspensiones programadas en el calendario escolar, por lo que las familias podrán planear con anticipación sus actividades.

Roberto Anaya Moreno, subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte, informó que el lunes 2 de noviembre de 2026 se suspenderán las clases con motivo del Día de Muertos.

A este descanso se suma el viernes 30 de octubre, cuando los alumnos no asistirán a las aulas debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar, lo que permitirá un fin de semana largo para estudiantes y docentes.

Además, señalo que el lunes 16 de noviembre tampoco habrá clases, debido a la conmemoración de la Revolución Mexicana, cuyo descanso oficial se recorre a esa fecha. Se estima que cerca de 294 mil estudiantes de educación básica de la zona norte se beneficiarán con estos días de descanso, distribuidos entre finales de octubre y noviembre.