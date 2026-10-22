Educación

Confirman Puente Escolar 2026 Para Alumnos de Educación Básica en Ciudad Juárez

El subsecretario de Educación en la Zona Norte confirmó la suspensión de clases por el Día de Muertos

Anuncian puentes escolares 2026Anuncian puentes escolares 2026. Foto: N+

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Estudiantes de educación básica en Ciudad Juárez disfrutarán de un puente escolar por el Día de Muertos y la Revolución Mexicana.

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