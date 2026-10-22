Ciencia y Tecnología

Extintor Acústico: Qué es y Cómo Funciona el Invento de una Joven Mexicana

El objetivo de apagar una vela, desencadenó uno de los mayores inventos de los últimos tiempos en México

Extintor acusticoKarime Venegas Hernández apaga el fuego con su extintor acustico. Foto: N+

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