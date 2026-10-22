Extintor Acústico: Qué es y Cómo Funciona el Invento de una Joven Mexicana

¿Alguna vez te imaginaste que el sonido pudiera extinguir el fuego? Ángela Karime Venegas Hernández, estudiante del CETIS 78 en el estado de Tamaulipas, sí. A sus 16 años, la joven creó un dispositivo que es capaz de combatir incendios a través de ondas sonoras.

¿Qué es y cómo funciona?

Se trata de Vortex TESH, un prototipo acústico y portátil que está basado en la emisión de ondas de sonido.

En entrevista con N+, su creadora, originaria de Altamira, Tamaulipas, explicó que el extintor acústico portátil utiliza ondas de sonido para sofocar las llamas. Cuenta con una frecuencia baja de 30 hertz, lo que quiere decir 30 pulsos por segundo.

El proyecto se transformó a través de un riguroso proceso de prueba y error. Inició con el objetivo simple de apagar una vela y después fue capaz de sofocar incendios provocados por madera, líquidos inflamables, equipos electrónicos y grasas de aceite de cocina.

“Actualmente hemos realizado más de 100 pruebas con el prototipo. Un prototipo experimental apaga diferentes tipos de fuego, madera, líquidos inflamables, equipos electrónicos y grasas de aceite de cocina”, compartió Angela Karime.

El funcionamiento de Vortex Tech se basa en la manipulación mecánica de las moléculas de aire para romper la reacción en cadena de la combustión. El prototipo está integrado por cuatro componentes clave:

Una batería de 12 volts como fuente de energía, un generador de frecuencias, un amplificador y una bocina de alta respuesta.

Venegas Hernández dijo que el sistema genera una frecuencia baja de apenas 30 hertz, lo que equivale a 30 pulsos acústicos por segundo. Al emitirse el sonido, las ondas golpean una pequeña abertura ubicada en la salida del cañón del dispositivo, produciendo pequeños remolinos de aire conocidos como anillos vórtice.

Vortex Tech cuenta con dos prototipos en funcionalidad: extintor portátil y un extintor acústico automático que, al detectar la fuente del fuego, le lanza ondas sonoras y lo apaga.

El equipo impacta directamente la base del fuego, removiendo el oxígeno que alimenta la llama y provocando su extinción inmediata por sofocación, todo ello sin recurrir a agentes químicos, gases ni agua.

Además, tiene el atributo de que no contamina el medio ambiente, no deja residuos en la zona afectada y es completamente inofensivo para la salud durante su operación.

La trayectoria de este desarrollo científico ha llevado a Ángela Karime a destacar en el ámbito académico y tecnológico, sumando participaciones en siete competencias a nivel estatal y nacional.

El próximo paso para la joven investigadora será representar a México en el extranjero. Durante el mes de octubre, viajará a Indonesia para presentar Vortex Tech en una competencia internacional, posicionando la innovación mexicana en el mapa de la tecnología para la prevención y combate de incendios.

TLS