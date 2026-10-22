Internacional

¿Qué es el Código PHP? La Vulnerabilidad que Desató Millones de Ciberataques en el Mundo

Hoy dos fallas críticas en el lenguaje de programación llevaron a empresas y gobiernos a reforzar sus sistemas

Qué es el código PHP: la vulnerabilidad que desató millones de ciberataquesFoto: Cuartoscuro
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