Programas sociales

¿Cómo Saber si Estoy Activo en la Beca Benito Juárez 2026 y Quiénes Cobran 23 y 30 de Octubre?

Estudiantes de Educación Media Superior que reciben el Apoyo Bienestar de 1,900 pesos pueden consultar su estatus en la página web habilitada por la CNBB.

Alumnos beneficiarios de la Beca Benito Juárez 2026: Calendario de Pagos.La CNBB anunció que del 19 al 30 de octubre de 2026 realizará el pago de la Beca Benito Juárez, correspondiente al bimestre septiembre-octubre del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Cuartoscuro.
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¿Cómo Saber si Estoy Activo en la Beca Benito Juárez 2026? Estos Alumnos Reciben Pago 23 y 30 de Octubre | N+