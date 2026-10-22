¿Cómo Saber si Estoy Activo en la Beca Benito Juárez 2026 y Quiénes Cobran 23 y 30 de Octubre?

Ya está en marcha el esperado calendario de pagos de la Beca Benito Juárez para Octubre 2026, y si tú o tu hijo son beneficiarios del apoyo bienestar de 1,900 pesos, aquí te explicamos cómo saber si estás activo en la beca para alumnos de Educación Media Superior.

Julio León, coordinador nacional de las Becas para el Bienestar fue el encargado de anunciar las fechas de cobro para el bimestre septiembre-octubre del ciclo escolar 2026-2027, que avanzan en orden alfabético según la inicial del primer apellido del beneficiario.

La Beca Benito Juárez se deposita en la Tarjeta del Bienestar, sin embargo aquellas personas que se registraron recientemente y aún no reciben este documento deben de estar pendientes de la comunicación de la CNBB, toda vez que se anunció que la entrega de Tarjetas del Bienestar tendrá lugar en noviembre y diciembre.

¿Cómo saber si estoy activo en la Beca Benito Juárez en octubre 2026?

Dado que el estatus de la Beca Benito Juárez es una de las dudas constantes entre los beneficiarios, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ha habilitado una herramienta en línea que permite consultar si el beneficiario está activo o de baja.

Para hacer la consulta sólo es necesario tener a la mano la Clave Única de Registro a la Población (CURP) del beneficiario. Si es tu caso debes colocar tus datos, en caso de que tengas un hijo menor de edad inscrito al apoyo bienestar serán sus datos con los que se debe hacer la consulta.

En Facebook, Julio León, Coordinador Nacional de Becas ha compartido las instrucciones para hacer la consulta del estatus de la Beca Benito Juárez. Foto: Facebook.

A continuación hallarás paso a paso el proceso que debes seguir:

Entra a la página https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta Da clic en el banner correspondiente a la Beca Benito Juárez. Te debe aparecer la consulta: "¿Eres Beneficiario de Algunos de Nuestros Programas de Becas" Coloca el CURP del Beneficiario Da clic en "Buscar".

Para confirmar que eres beneficiario del programa social, te debe aparecer la leyenda "ACTIVA", en caso de que ya no formes parte de ninguno de los programas aparecerá la leyenda "BAJA".

Además del estatus de la Beca Bienestar, el portal de la CNBB arroja la siguiente información:

Información sobre cuándo y dónde será la Asamblea Informativa.

Si la escuela del beneficiario forma parte de la cobertura.

Cuál es la oficina del Bienestar más cercana a tu domicilio.

Da oportunidad de presentar una queja. denuncia o inconformidad.

Fechas de Pago Beca Benito Juárez: Letras que cobran 23 y 30 de Octubre 2026

Tal como te adelantamos, avanza el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez y este viernes 23 de octubre de 2026 corresponderá el depósito de 1,900 pesos a personas cuyo primer apellido inicia con las letras H, I, J, K y L.

Mientras que el próximo viernes 30 del mes será turno de las letras T, U, V, W, X, Y y Z, dado que se trata del último día de depósito contemplado en el calendario del bimestre septiembre-octubre de 2026.

Recuerda que los pagos avanzan de manera escalonada, por lo que si aún no has recibido el pago correspondiente, vale la pena que consultes el Calendario de la Beca Rita Cetina de Octubre 2026.