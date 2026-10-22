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Tom Skerritt: ¿Quién Fue el Actor de 'Alien' y 'Top Gun' que Murió a los 93 Años?

El intérprete estadounidense participó en más de 170 producciones y ganó un Emmy por su trabajo en 'Picket Fences'

Thomas Roy Skerritt construyó una filmografía sólida a lo largo de varias décadas.Thomas Roy Skerritt construyó una filmografía sólida a lo largo de varias décadas. Foto Facebook: Tom Skerritt

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