Tom Skerritt: ¿Quién Fue el Actor de 'Alien' y 'Top Gun' que Murió a los 93 Años?

Tom Skerritt, actor estadounidense recordado por interpretar al 'capitán Dallas' en Alien y al 'instructor Viper' en Top Gun, murió a los 93 años. Así lo informó su familia el jueves 22 de octubre de 2026. El intérprete falleció un día antes por causas naturales, de acuerdo con un comunicado familiar.

Con una trayectoria de más de seis décadas en Hollywood, Thomas Roy Skerritt construyó una filmografía que abarcó el cine de ciencia ficción, las películas bélicas, el drama y la televisión. Además de sus papeles en producciones de gran alcance internacional, obtuvo un premio Primetime Emmy por su trabajo en la serie Picket Fences.

Nacido el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan, Skerritt sirvió durante cuatro años en la Fuerza Aérea de Estados Unidos antes de dedicarse a la actuación. Posteriormente estudió en la Universidad Estatal Wayne y en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde desarrolló su interés por el cine.

Su debut cinematográfico ocurrió en 1962 con War Hunt, una película bélica en la que compartió créditos con Robert Redford. En 1970 participó en MASH, la sátira antibélica dirigida por Robert Altman que contribuyó a impulsar su carrera.

Uno de sus personajes más conocidos llegó en 1979, cuando interpretó al capitán Arthur Dallas en Alien, la película de ciencia ficción y terror dirigida por Ridley Scott. En la historia, Dallas está al mando de la nave espacial 'Nostromo', cuya tripulación enfrenta a una criatura extraterrestre.

La cinta, protagonizada por Sigourney Weaver, se convirtió en una obra emblemática del género y dio origen a una franquicia que continuó durante décadas. La participación de Skerritt quedó vinculada a la primera entrega de la saga.

En 1986, el actor apareció en otra producción ampliamente reconocida: Top Gun, protagonizada por Tom Cruise. Allí interpretó al 'comandante Mike “Viper” Metcalf', un instructor de pilotos de la Marina estadounidense que orienta a los aviadores de la escuela de combate.

Su filmografía también incluyó The Turning Point (1977), Steel Magnolias (1989), A River Runs Through It (1992) y Contact (1997), película en la que compartió pantalla con Jodie Foster en una historia sobre la búsqueda de vida extraterrestre.

Aunque sus participaciones cinematográficas le dieron reconocimiento internacional, Skerritt también tuvo una trayectoria destacada en televisión. Entre 1992 y 1996 protagonizó Picket Fences, donde interpretó al sheriff Jimmy Brock, un funcionario que enfrentaba los conflictos de una comunidad ficticia de Wisconsin.

Por ese papel ganó el premio Primetime Emmy a Mejor Actor Principal en una serie dramática en 1993. La producción, creada por David E. Kelley, también obtuvo reconocimientos durante sus cuatro temporadas.

De acuerdo con la International Press Academy, Skerritt participó en más de 170 producciones de cine y televisión. En 2021, la organización le otorgó el premio Mary Pickford por su contribución artística a la industria del entretenimiento.

Fuera de los escenarios y los sets de filmación, el actor también participó en iniciativas de apoyo a veteranos de guerra. Fue uno de los cofundadores de The Red Badge Project, una organización que utiliza la narración y la expresión creativa para apoyar a veteranos heridos y favorecer su reintegración a sus comunidades.

En el comunicado difundido tras su muerte, su familia destacó su sentido del humor, curiosidad, generosidad y compromiso con la creatividad, la naturaleza y el apoyo a otras personas.

PT