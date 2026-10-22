Joy Confirma que Continuará la Gira Sin Jesse y Anuncia Más Conciertos en México

Joy confirmó que continuará con los compromisos musicales de Jesse & Joy sin la presencia de su hermano, Jesse Eduardo Huerta Uecke, así lo anunció por medio de sus redes sociales.

El anuncio marca el inicio de una nueva etapa para la cantante, quien compartió un video en el que habló sobre los cambios en el camino y la importancia de mantener el vínculo con el público.

En la publicación, Joy reflexionó sobre las rutas que pueden tomar las personas y acompañó el mensaje con la confirmación de que seguirá adelante con las presentaciones programadas de la gira.

"Porque nunca somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Ustedes y yo somos Jesse & Joy y quizás esto sea pertenecer, soltar y aceptar que por más que duele, hay historias que terminan y hay caminos donde comienzan unas nuevas", indicó en el video donde anuncia que seguirá la gira.

Asimismo, compartió las fechas de más conciertos en México para el próximo año. En el mes de febrero tendrá presentaciones: el día 12 en Toluca; el 14 en Ciudad de México; el 18 en Tuxtla; el 20 en Querétaro; el 27 en Puebla, mientras que el 12 de marzo estará en Veracruz.

FBPT