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Joy Confirma que Continuará la Gira Sin Jesse y Anuncia Más Conciertos en México

La cantante compartió un video por medio de sus redes sociales para acompañar la noticia; reflexionó sobre los caminos que se separan

Concierto de JesseJesse & Joy se presentaron en el Auditorio Nacional. Foto: N+
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