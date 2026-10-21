Desaparecidos

"Estamos Cansadas": El Colectivo que Bloquea Desde Hace Más de 30 Horas la México-Toluca

Las manifestantes advierten que no se moverán del punto hasta que obtengan mesa de diálogo con el fiscal de Edomex

Madres buscadoras en bloqueo en la Autopista México-TolucaFoto: Cuartoscuro
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