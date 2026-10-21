"Estamos Cansadas": El Colectivo que Bloquea Desde Hace Más de 30 Horas la México-Toluca

Ante la desesperación por no saber nada de sus familiares desaparecidos, incluso por más de 15 años, y con investigaciones que madres buscadoras acusan están sin resultados contundentes, este día se cumplen 30 horas de un bloqueo en la autopista México-Toluca para exigir a las autoridades celeridad en las indagatorias. “Estamos cansadas”, aseguran.

Sin importar el agotamiento por permanecer durante horas entre el vaivén de las temperaturas congelantes de la madrugada y el calor sofocante de la tarde, las integrantes del Colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, señalan que las familias con personas desaparecidas son revictimizadas ante la falta del debido proceso y omisiones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

“Todos (los que protestamos) tenemos una persona desaparecida, queremos avances en nuestras carpetas (de investigación). Las familias ya estamos cansadas de la revivtimización, la falta del debido proceso. Estamos cansados de omisiones, que el Ministerio Público no haga su trabajo”, dijo a N+ Laura Curiel, madre de Daniela Mabel Sánchez Curiel, quien fue vista por última vez el 12 de marzo de 2015, en Tlalnepantla, Edomex.

De acuerdo con la madre de la joven que tenía 19 años al momento de desaparecer, el objetivo de la movilización es conseguir que las carpetas de investigación no estén archivadas, que realmente sean investigadas, ya que no representan un número: son vidas, personas que tenían sueños y ganas de salir adelante. “No desaparecen a una persona, desaparecen a familias completas. Estamos desgastadas”, indicó.

Debido al cierre del paso por más de 30 horas, cientos de automovilistas han quedado atrapados. Algunos de ellos subieron a sus autos para dormir, otros pidieron que abrieran el paso porque traían carga de productos perecederos.

Por la mañana se presentaron conatos de riña entre manifestantes y conductores afectados. En redes sociales, el Colectivo indicó que fueron víctimas de agresiones. Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal para vigilar la zona.

Sin embargo, así como varias personas están inconformes con la protesta, algunas apoyan a los familiares de personas desaparecidas. Por ello, han acudido a dejar víveres, comida, cobijas y otros artículos que sean útiles para ayudarlos durante su manifestación, ya que aseguran, su lucha tiene que ser respaldada porque en México las desapariciones son constantes. “Le pasa a cualquiera”, refieren.

Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en nuestro país hay más de 130 mil personas de las que no se sabe nada y en cuyos hogares esperan por ellas.

La circulación se reabrió en un carril de manera intermitente cada hora, solo permiten el paso de vehículos de emergencia.

Sobre esta protesta, la Fiscalía de Edomex informó que las madres buscadoras se reunirán con el titular de la dependencia, por lo que se dirigen al encuentro, sin embargo, el bloqueo seguirá, no se va a retirar, hasta el momento.

La Fiscalía del Estado de México indicó que en coordinación con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México ha convocado en reiteradas ocasiones al colectivo ‘Mariposas Buscando Corazones y Justicia’ a que se incorpore a las mesas de trabajo y de diálogo, sin embargo, su dirigente e integrantes han rechazado todas las opciones que se les han ofrecido.

Asimismo, refirió que en otras ocasiones la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género ha tenido cinco reuniones de trabajo con la dirigencia del colectivo, las cuales se realizaron: el 4 de febrero, los días 14, 21 y 28 de mayo, así como el 29 de septiembre pasado.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de México está lista para atender al Colectivo ‘Mariposas Buscando Corazones y Justicia’, como varias veces lo ha hecho”, puntualizó.

Las madres buscadoras no han aceptado la mesa de diálogo actual, ya que exigen que en dicho encuentro esté presente el fiscal del Edomex, José Luis Cervantes, por lo que, si él no está, continuarán con el bloqueo.

EPP