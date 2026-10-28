Seguridad

Autoridades de Coahuila y Estados Unidos Localizan Dos Cuerpos en el Río Bravo

Los primeros reportes indican que se podría tratar de dos posibles migrantes que intentaban cruzar la frontera

Autoridades de Coahuila y Estados Unidos Localizan Dos Cuerpos en el Río BravoFoto: N+

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