Autoridades de Coahuila y Estados Unidos Localizan Dos Cuerpos en el Río Bravo

Dos cuerpos fueron localizados en la zona fronteriza entre Piedras Negras, Coahuila, y Eagle Pass, Texas. Las víctimas podrían ser migrantes que intentaban cruzar el río Bravo, donde murieron ahogadas.

El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad y equipos de rescate de México y Estados Unidos, luego de que se reportara la presencia de dos personas sin vida en las inmediaciones del río Bravo, en la frontera entre ambas ciudades.

El primer cuerpo fue localizado en el sector conocido como Las Vegas, a orillas del río Bravo, donde se encontraba entre la maleza. Personal del Grupo Beta recuperó los restos y los trasladó hacia el lado mexicano.

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Durante la revisión de sus pertenencias, se encontró una identificación correspondiente a un joven de 24 años, originario de Guatemala. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

Por su parte, las autoridades estadounidenses recuperaron el segundo cuerpo en territorio de Texas. Hasta el momento, se encuentra pendiente su identificación oficial, por lo que se espera que las diligencias permitan establecer la identidad de la víctima. Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrieron ambos fallecimientos.