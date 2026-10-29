Suman 15 Renuncias de Funcionarios del INE tras Salida de Guadalupe Taddei

Hasta el momento se han presentado 12 renuncias al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la salida de Guadalupe Taddei, confirmó este miércoles Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del instituto.

Las 12 renuncias se suman a las tres de ayer, sumando un total de 15, precisó Blanca Cruz.

La consejera presidenta provisional del instituto añadió que el organismo electoral se encuentra diferenciando entre el personal de confianza y los trabajadores operativos del instituto.

Lo anterior, como parte de una revisión de personal para garantizar la operatividad del árbitro electoral.

En tanto, el próximo miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados someterá a votación la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del INE, informó el diputado Ricardo Monreal.

De acuerdo con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, posterior a la convocatoria, se integrará el comité técnico evaluador y se hará la recepción de documentos.

Una vez se reciban los documentos, se procederá con las entrevistas y exámenes de los perfiles, para, finalmente, votar en el Pleno de la Cámara de Diputados al próximo presidente del INE.

La votación para la presidencia del instituto está prevista para el 6 o 7 de diciembre, señaló el diputado morenista.

AMP