Política

Suman 15 Renuncias de Funcionarios del INE tras Salida de Guadalupe Taddei

La consejera presidenta anuncia una revisión de personal para garantizar la operatividad del árbitro electoral

Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del INE. Foto: CuartoscuroBlanca Cruz, consejera presidenta provisional del INE. Foto: Cuartoscuro
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