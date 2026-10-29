Sociedad

Con Accidentes y Extraviados: Así Termina Celebración por San Judas Tadeo en CDMX

Debido a la multitud se han cerrado las puertas de la Iglesia de San Hipólito para evitar más percances

Aglomeraciones por festejos a San Judas TadeoN+
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