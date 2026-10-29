Con Accidentes y Extraviados: Así Termina Celebración por San Judas Tadeo en CDMX

Durante los festejos por el Día de San Judas Tadeo, se registraron diversos problemas para ingresar a la emblemática iglesia ubicada en la colonia Guerrero, en el centro de CDMX.

Este 28 de octubre es considerada la fiesta "grande" del "santo de las causas imposibles", por lo que miles de fieles acuden a agradecer los favores recibidos durante el año. La jornada inició desde los primeros minutos del día, sin embargo, fue hasta esta tarde cuando se reportó el caos.

De acuerdo con las autoridades, 200 mil personas se han reunido para celebrar a San Judas Tadeo en la Iglesia de San Hipólito.

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Debido a la gran cantidad de personas que querían ingresar a rezar y pagar mandas, el personal de seguridad del templo decidió controlar el acceso, no obstante, esto provocó que varias familias se separaran, se extraviaran niños, y cayeran personas, tal es el caso de una mujer embarazada, quien actualmente recibe atención médica.

Ante las aglomeraciones, se colocó un lazo con la finalidad de que los peregrinos entraran en bloques, pero esa medida no fue suficiente por el gran número de asistentes que desean ingresar por la puerta que mide menos de 5 metros de ancho.

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Para evitar accidentes, se han cerrado las puertas de la Iglesia de San Hipólito para evitar más accidentes. En estos momentos se encuentra personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

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"Se están amontonando mucho", gritan los visitantes, quienes, preocupados por los niños y adultos mayores que acudieron a la celebración, piden la calma.

Entre el llanto de los niños, caídas de personas y figuras de San Juditas dañadas por los empujones, los creyentes desean entrar al templo para cumplir sus mandas antes de que cierre.

Fue hasta después de las 20:00 horas cuando personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Protección Civil, llegaron hasta las puertas del templo, y luego de verificar la situación y conversar con personal de San Hipólito, determinaron que ya no era seguro que la iglesia siguiera abierta por este día.

Por lo tanto, se pidió a los creyentes que volvieran a sus hogares, pero cientos de ellos permanecen al exterior, debido a que muchos vinieron desde varios puntos de la ciudad y del país con la intención de ver a San Judas Tadeo.

"Con apoyo de megáfonos portátiles y altavoces de las patrullas, los efectivos solicitan a las personas retirarse de manera ordenada, además apoyan a las autoridades de la iglesia con el cierre de las puertas y la salida de los asistentes por la calle de Zarco", indicó la SSC en una Tarjeta Informativa.

Asimismo, refirió que las autoridades eclesiásticas decidieron suspender la celebración de las misas para evitar nuevas aglomeraciones y contribuir a la dispersión ordenada de las personas visitantes.

Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil (SGIRPC), informó que alrededor de las 20:30 horas se determinó el cierre del inmueble como medida preventiva para garantizar la seguridad de los asistentes.

"En todo momento se coordinaron acciones para garantizar el bienestar de las personas en el lugar", puntualizó en sus redes sociales.

San Judas Tadeo es uno de los santos más queridos por los mexicanos que siguen la religión católica. Es uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús y debido a su lealtad, fue conocido como “el hermano del Señor”.

Como los feligreses consideraban que era el santo “menos ocupado”, comenzaron a hacerle peticiones o favores.

Por ejemplo, en Estados Unidos se popularizó después de la depresión en 1929 y en Europa se convirtió en el favorito para solicitar “milagros”, por ello, lo nombraron el “santo de las causas difíciles”.

Mientras que en 1980, “San Juditas”, como le dicen de cariño sus devotos, los jóvenes acudieron a él para pedirle protección.

El día 28 de cada mes, pero especialmente el 28 de octubre, los feligreses acuden a la iglesia de San Hipólito y San Casiano para agradecer los favores que les han concedido.

EPP