¿A Quién se le Pone la Ofrenda el 29 de Octubre 2026? Estas Almas Visitan Altar de Muertos

Las ofrendas listas, las velas tintineando y los caminos de pétalos de cempasúchil en espera de la llegada de las almas que en Día de Muertos regresan a visitar a sus familias.

Para que sepas cómo recibirlos, en N+ te decimos a quiénes se les dedica el altar de muertos el 29 de octubre, Esta fecha forma parte del Calendario de Día de Muertos que ha ganado auge en los últimos años, y que contempla incluso a las mascotas.

Si bien la religión católica reconoce únicamente el 1 de noviembre, Día de Todos Los Santos (niños) y el 2 de Noviembre, Día de Muertos (adultos) como fechas oficiales, este calendario abarca desde el 27 de octubre, momento en que la creencia marca el regreso de las mascotas a la ofrenda familiar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ofrendas de Día de Muertos: Así Ayudan a Sanar el Duelo

¿A quién se pone la ofrenda el 29 de octubre 2026? Estas almas la visitan

En México la ofrenda de Día de Muertos se reconoce como un ritual efímero que rinde homenaje a la memoria de un ser querido, en el que cada uno de los elementos tiene un papel fundamental.

Aunque la festividad es la misma, cada región del país le impregna su identidad dando origen a celebraciones como el Xantolo en la región de la Huasteca, La Alumbrada en Mixquic de la Ciudad de México y Noche de Ánimas en Pátzcuaro, Michoacán, por mencionar algunas.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) lo explica como una mezcla entre lo sagrado y lo profano, que evolucionó a partir del sincretismo de las culturas indígena y europea que dio lugar a la festividad que conocemos hoy en día.

Describe que se recibe a los muertos con elementos naturales, alimentos, bebidas así como intangibles (incienso, aroma de las flores y copal).

De modo que según el Calendario de Día de Muertos, este jueves 29 de octubre se dedica la ofrenda a las personas que murieron ahogadas, así como a las ánimas del purgatorio, cuyas almas visitan los altares en su honor.

Historia Relacionada: 11 Tipos de Ofrendas por Día de Muertos: Cada Región de México Tiene Elementos Propios

¿Qué significa la sal en la ofrenda y por qué no puede faltar?

Dado que cada uno de los elementos de la ofrenda juega un papel fundamental para recibir a las almas, es importante que la sal esté presente.

De acuerdo con el INPI, la sal es un elemento de purificación que sirve para que el alma del difunto no se corrompa en su viaje de ida y vuelta al mundo de los vivos.

Limpia su alma de impurezas y cargas acumuladas en el más allá, interpretándose como un elemento de bienvenida que se suele colocar en un recipiente pequeño o en forma de cruz junto a un vaso con agua.