Sociedad

¿A Quién se le Pone la Ofrenda el 29 de Octubre 2026? Estas Almas Visitan Altar de Muertos

Dada la extensión y diversidad del país, cada región ofrece su propia interpretación de la ofrenda, impregnando identidad a su festejo.

ofrenda día de muertos 2026, qué almas llegan el 29 de octubre.Las fechas oficiales de Día de Muertos se acercan y las almas ya han iniciado su regreso desde el Mictlán hacia la casa de sus moradores. Foto: Cuartoscuro.
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