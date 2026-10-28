Sociedad

Caminata al Mictlán en CDMX: Ruta y Horario del Metro para Llegar a Evento por Día de Muertos

El desfile con perros xoloitzcuintles partirá de Plaza Seminario el 1 de noviembre; conoce el trayecto peatonal y las estaciones cercanas

Caminata al Mictlán en CDMXFoto: Cuartoscuro
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