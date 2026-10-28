Caminata al Mictlán en CDMX: Ruta y Horario del Metro para Llegar a Evento por Día de Muertos

La Caminata al Mictlán con perros xoloitzcuintles se realizará el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como parte de las actividades por el Día de Muertos. El recorrido será gratuito y comenzará a las 11:00 horas en Plaza Seminario, junto a la zona arqueológica del Templo Mayor.

La actividad forma parte del festival 'Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán', que reunirá a tutores con ejemplares de esta raza mexicana, relacionada en la cosmovisión prehispánica con el tránsito de las almas hacia el inframundo.

El recorrido tendrá una extensión aproximada de 1.2 kilómetros. El contingente saldrá de Plaza Seminario, avanzará por la calle peatonal Francisco I. Madero, pasará por el Atrio de San Francisco y concluirá en el Centro Cultural El Rule.

La caminata busca destacar el valor cultural del xoloitzcuintle y promover el respeto y la tenencia responsable de los animales. Los asistentes que planeen acudir con sus perros deben consultar las actualizaciones de los organizadores para conocer los posibles requisitos de participación, el registro y las medidas de seguridad.

Para llegar a Plaza Seminario, los asistentes pueden utilizar las estaciones Zócalo/Tenochtitlan o Allende, ambas de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. El tiempo de traslado a pie dependerá de la salida elegida y de las condiciones de acceso al Centro Histórico.

El horario habitual del Metro los domingos y días festivos es de las 7:00 a las 24:00 horas. De lunes a viernes opera de las 5:00 a las 24:00 horas, mientras que los sábados brinda servicio de las 6:00 a las 24:00 horas.

Con estos horarios, es posible llegar antes del inicio programado de la caminata. Sin embargo, no se ha confirmado un horario especial ni cambios específicos en el servicio del Metro relacionados con esta actividad.

Se recomienda consultar los avisos oficiales del STC Metro y de las autoridades capitalinas antes de salir, además de prever tiempo adicional para desplazarse por el primer cuadro de la ciudad.

PT