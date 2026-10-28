Sociedad

Megapuente para Estudiantes de Educación Básica por Día de Muertos en Sonora

El último fin de semana del mes de octubre miles de estudiantes de todo el estado tendrán un par de días sin clases

Megapuente para Estudiantes de Educación Básica por Día de Muertos en SonoraMegapuente para Estudiantes de Educación Básica por Día de Muertos en Sonora. Foto: Archivo N+

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