Megapuente para Estudiantes de Educación Básica por Día de Muertos en Sonora

Estudiantes de educación básica en Sonora tendrán un fin de semana largo, en el fin del mes de octubre, pues según el calendario escolar 2026-2027, el viernes 30 no tendrán actividades por junta de consejo técnico.

El lunes 2 de noviembre tampoco asistirán a las aulas debido a la celebración del día de muertos, suspensión que aplica para todos los niveles educativos, hasta universidades.

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Asimismo, no habrá servicio en las sucursales bancarias por ser día inhábil para el sector financiero, de acuerdo al calendario de la asociación de bancos de méxico.

Por otro lado, el artículo 74 de la ley federal del trabajo, no contempla el 2 de noviembre como un día de descanso obligatorio para el sector privado ni el sector público, a menos que se establezca alguna disposición interna.