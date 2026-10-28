Misa en Memoria de las Víctimas del Incendio de Waldo's en Hermosillo: Hora, Fecha y Lugar

Comerciantes del Centro invitan a la comunidad hermosillense a participar en la misa que organizaron en memoria de las víctimas del incendio en Waldo's que cobró la vida de 24 personas, el 1 de noviembre de 2025.

Roberto Faz Gutiérrez, presidente del Patronato Pro Obras del Centro Histórico, informó que la celebración religiosa será el sábado, 31 de octubre, a las 6:00 de la tarde, en las instalaciones del Jardín Juárez.

“Es para conmemorar la memoria de las víctimas que lamentablemente estuvieron en el lugar hace un año. Es una cicatriz que no ha cerrado todavía para nosotros. Todavía estamos de luto, aunque hemos ido trabajando para evitar este tipo de siniestros tenemos todavía ese dolor que nos pega del año pasado para acá y es algo que va a tardar mucho en sanar. Hay muchos comerciantes que con dolor recuerdan el día”.

La ceremonia religiosa será oficiada por el sacerdote Julián Valencia y se espera la participación de al menos 60 comerciantes y clientes que conocían a algunas de las personas que perdieron la vida.

Faz Gutiérrez contó cómo el suceso ocurrido en la tienda ubicada en la avenida Dr. Noriega, entre Matamoros y Benito Juárez, cambió la dinámica en el centro histórico que alberga mil comercios.

“Fue totalmente un antes y un después la dinámica como se venía trabajando aquí en el Centro. Dábamos todo por sentado, todos los comercios que teníamos aquí y nunca nos esperábamos que íbamos a tener un suceso de estos. Algunos acá donde fue el epicentro del suceso, tuvieron que cerrar sus puertas primero por cierto tiempo y ya después la misma situación los llevó a cerrar indefinidamente", dijo Roberto.