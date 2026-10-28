Sociedad

Misa en Memoria de las Víctimas del Incendio de Waldo's en Hermosillo: Hora, Fecha y Lugar

La ceremonia religiosa será oficiada por el sacerdote Julián Valencia y se espera la participación de la ciudadanía

Misa en Memoria de las Víctimas del Incendio de Waldo's en HermosilloMisa en Memoria de las Víctimas del Incendio de Waldo's en Hermosillo. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+