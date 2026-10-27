Madre e Hijo Resultan Ilesos tras Volcar Vehículo en Hermosillo

Una mujer y su hijo de un año resultaron ilesos, pero con crisis nerviosa, cuando la conductora de un vehículo se impactó contra un domicilio y terminó volcado con las cuatro llantas hacia arriba, en la colonia Sahuaro.



El incidente ocurrió poco antes de las 12:30 del mediodía del martes, cuando la mujer en la camioneta color guinda circulaba de poniente a oriente por la avenida Navojoa y, al llegar al cruce con la Lázaro Mercado, intentó dar vuelta hacia el sur.



Entonces perdió el control del volante y se estrelló contra una vivienda en la acera oriente para terminar volcada, saliendo del vehículo por sus propios medios junto con su hijo, antes de que llegaran unidades de emergencias.



Alberto Urías, encargado de la base norte de Bomberos de Hermosillo, explicó que fue necesaria su intervención, dado a que el auto comenzó a derramar combustible, situación de alto riesgo.

Asimismo, señaló que la mujer y el pequeño fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja por crisis nerviosa, sin lesiones físicas gracias a que la madre llevaba el cinturón de seguridad y el niño iba en su silla protectora.