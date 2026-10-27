Accidentes

Madre e Hijo Resultan Ilesos tras Volcar Vehículo en Hermosillo

La unidad en la que se transportaban terminó con las cuatro llantas hacía arriba en calles de la colonia Sahuaro de la capital sonorense

Madre e Hijo Resultan con Crisis Nerviosa tras Volcar Vehículo en HermosilloMadre e Hijo Resultan con Crisis Nerviosa tras Volcar Vehículo en Hermosillo. Foto: N+

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