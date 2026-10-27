Trabajador Recibe Descarga Eléctrica y Pierde la Vida en Hermosillo

Una descarga eléctrica acabó con la vida de un hombre que realizaba labores de pintura en un poste de alumbrado público, en la colonia San Benito, al centro de Hermosillo, la mañana de este martes.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:20 horas, en el cruce de las calles Nayarit y 14 de Abril, donde el trabajador recibió la fuerte descarga y quedó suspendido del arnés de seguridad, a varios metros del suelo.

Elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo acudieron al lugar y desplegaron equipo de Rescate Vertical para descender al hombre, del cual hasta el momento, no se ha confirmado sus datos generales ni si era trabajador del Ayuntamiento.

Una vez en tierra, paramédicos de la Cruz Roja y los rescatistas intentaron brindarle los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley.

Las autoridades también llevarán a cabo las investigaciones periciales para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar qué provocó la descarga eléctrica, así como establecer si existió alguna negligencia en el mantenimiento de las instalaciones o una falla durante la ejecución de los trabajos.