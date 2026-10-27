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Trabajador Recibe Descarga Eléctrica y Pierde la Vida en Hermosillo

El masculino realizaba labores de pintura en un poste de alumbrado público en la colonia San Benito, en el centro de la capital sonorense

Trabajador Recibe Descarga Eléctrica y Pierde la Vida en HermosilloTrabajador Recibe Descarga Eléctrica y Pierde la Vida en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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