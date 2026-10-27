Accidente en Avenida Vista Hermosa Deja Una Persona Sin Vida y Dos Lesionados en Reynosa

Cinco jóvenes, quienes viajaban en un vehículo compacto, protagonizaron un accidente automovilístico que dejó como resultado al conductor de la unidad motriz sin vida y a los demás pasajeros lesionados.

Elementos de Protección Civil y bomberos arribaron al lugar para brindar asistencia a las personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital local

El incidente ocurrió en la avenida Vista Hermosa de la ciudad de Reynosa; el accidente se suscitó cuando el vehículo compacto se impactó por la parte trasera de la caja de un tractocamión, que, según versiones de algunas personas, realizaba maniobras en uno para retornar

Autoridades de vialidad y de servicios periciales de la Fiscalía de Justicia tomaron conocimiento del lamentable suceso, y serán quienes determinen la responsabilidad de los involucrados que dejó a un joven sin vida.