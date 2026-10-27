Accidentes

Accidente en Avenida Vista Hermosa Deja Una Persona Sin Vida y Dos Lesionados en Reynosa

Autoridades acordonaron el área para realizar las investigaciones correspondientes

Accidente en Avenida Vista Hermosa Deja Una Persona Sin Vida y Dos Lesionados en ReynosaAccidente en Avenida Vista Hermosa Deja Una Persona Sin Vida y Dos Lesionados en Reynosa. Foto: N+

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Accidente fatal en Avenida Vista Hermosa: un conductor fallece y dos pasajeros resultan heridos. Protección Civil y bomberos acudieron al lugar.

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