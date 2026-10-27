Muere Adulto Mayor tras Presunta Agresión Durante una Riña en Veracruz

Una movilización de elementos de la Policía Ministerial y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se registró en la colonia Centro del puerto de Veracruz, tras el hallazgo de un hombre de aproximadamente 75 años sin vida, quien presuntamente habría sido víctima de una agresión durante una riña.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Nezahualcóyotl y Juárez, donde el cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la calle, afuera de un taller mecánico en el que, de acuerdo con los primeros reportes, laboraba como vigilante.

Presuntamente el adulto mayor habría sido agredido durante un altercado con otra persona. Sin embargo, las circunstancias exactas de la agresión aún deberán ser esclarecidas por las autoridades.

Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y resguardar el área, mientras que agentes ministeriales y personal de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios e integrar la investigación.

El cuerpo permaneció en el sitio mientras se efectuaban las investigaciones ministeriales para posteriormente ser trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre la identidad de la víctima, ni sobre la posible detención de alguna persona relacionada con estos hechos.