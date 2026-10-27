Seguridad

Muere Adulto Mayor tras Presunta Agresión Durante una Riña en Veracruz

El cuerpo fue localizado junto a un establecimiento de reparación de vehículos, peritos acudieron para recabar indicios y poder esclarecer lo ocurrido

Muere adulto mayor tras riña en Veracruz, autoridades investigan los hechosMuere adulto mayor tras riña en Veracruz, autoridades investigan los hechos. Foto: N+

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Hallan sin vida a un hombre de 75 años tras una agresión en Veracruz. La policía y la fiscalía trabajan para esclarecer los hechos

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