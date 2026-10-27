Accidentes

Se Incendiaron Instalaciones de un Bar y una Heladería en Carretera de Atlixco, Puebla

El siniestro comenzó en la cocina del negocio dedicado a la venta de bebidas alcohólicas sobre la carretera federal a Izúcar de Matamoros

No hubo personas lesionadas por el incendio en la federal a Atlixco.No hubo personas lesionadas por el incendio en la federal a Atlixco. Foto: PC Estatal

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Fuego en Atlixco: se incendian Beer City y Topolino en carretera a Izúcar de Matamoros. Protección Civil y bomberos sofocaron las llamas.

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