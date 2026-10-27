Se Incendiaron Instalaciones de un Bar y una Heladería en Carretera de Atlixco, Puebla

Un incendio se registró en dos establecimientos comerciales del municipio de Atlixco en Puebla, frente a la plaza comercial Moraleda.

El siniestro se presentó en la cocina de un negocio dedicado a la venta de bebidas alcohólicas llamado Beer City, y en el negocio de venta de helados Topolino, establecidos en un predio de la carretera federal a Izúcar de Matamoros a la altura del Boulevard 19 oriente.

Bomberos y personal de Protección Civil llegaron para atender la emergencia y realizar las acciones necesarias para extinguir las llamas.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Por su parte, los elementos policiales evitaron que personas curiosas expusieran su integridad, acercándose al establecimiento, mientras el fuego era combatido.

Horas antes Protección Civil en Puebla atendió un incendio por acumulación de gas LP en la Colonia Granjas Puebla, en el que un hombre de 36 años resultó con quemaduras leves.

Debido al siniestro, tres familiares presentaron crisis nerviosa; ninguno requirió traslado a un hospital.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR