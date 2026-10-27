Se Estrella Tráiler en Bloqueo de Transportistas en la México-Toluca

Un tráiler se estrelló esta madrugada contra unidades de carga que estaban estacionadas donde manifestantes mantenían un bloqueo sobre la autopista México-Toluca, de acuerdo con reportes preliminares.

El accidente ocurrió a las 3:30 horas de este martes, en dirección a la Ciudad de México, según medios locales.

El impacto provocó un incendio de grandes dimensiones que involucró a cuatro vehículos pesados.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, los servicios de emergencia reportan de manera preliminar que no hay lesionados de gravedad.

Bomberos y paramédicos del municipio de Ocoyoacac continúan trabajando en la zona.

En la vía México-Toluca, a la altura de Lerma, se desarrolló un cierre con aperturas parciales, pero las filas son kilométricas.

El conductor de la unidad implicada en el accidente sufrió un golpe en la cabeza, pero fue atendido por paramédicos.

Los inconformes forman parte del grupo que ayer inició un paro nacional en diversas vialidades del país, exigiendo seguridad en carreteras e incentivos fiscales.

Aunque algunos se retiraron de autopistas de acceso a la Ciudad de México como la México-Pachuca y la México-Querétaro, otros continuaron hasta este martes.

En un comunicado a medianoche, la Canacar, organización que convocó a las movilizaciones, dijo que accedió a una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación para plantear sus demandas.

ASJ