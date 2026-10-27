Accidentes

Se Estrella Tráiler en Bloqueo de Transportistas en la México-Toluca

A pesar de lo aparatoso del siniestro, los servicios de emergencia reportan de manera preliminar que no hay lesionados de gravedad

IncendioFoto: N+.

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