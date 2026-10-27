Movilidad

Canacar, HAMOTAC y FEMATRAC Acceden a Mesa de Diálogo con Segob

Ayer, las agrupaciones manifestaron su rechazo a un encuentro con autoridades federales y mantuvieron sus bloqueos en diversas vialidades del país

TransportistasRepresentantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) habían rechazado participar en la mesa de trabajo. Foto: Cuartoscuro.

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