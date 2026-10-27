Canacar, HAMOTAC y FEMATRAC Acceden a Mesa de Diálogo con Segob

Los transportistas de la Canacar, HAMOTAC y FEMATRAC por fin decidieron acceder a un diálogo con la Secretaría de Gobernación, luego de una jornada de colapso vial en el país.

Ayer, las agrupaciones manifestaron su rechazo a un encuentro con autoridades federales, pese a que otras representaciones de los hombres camión sí acudieron al Palacio de Cobián.

En los primeros minutos de este martes, los transportistas disidentes comunicaron que irán a una mesa de trabajo e informarán de los avances.

"Estimados compañeros autotransportistas de carga, hacemos de su conocimiento que el día de hoy, martes 27 de octubre, darán inicio las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación. Informaremos oportunamente los avances que resulten de este encuentro", indicaron.

Sin embargo, no precisaron si mantendrán sus bloqueos en diversas vialidades del país.

Durante la jornada del lunes, algunas organizaciones y empresarios transportistas llegaron a un acuerdo con la Segob.

Luego de dos horas, las organizaciones que no estuvieron de acuerdo con las movilizaciones de ayer pactaron con las secretarías de Hacienda y de Seguridad y Protección Ciudadana establecer diversas mesas de diálogo para buscar una solución a sus peticiones en materia fiscal y de seguridad.

Sin embargo, representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) habían rechazado participar en la mesa de trabajo. Las organizaciones convocantes denunciaron que las mesas de negociación con las autoridades no han producido resultados concretos.

Ante esta negativa, la Secretaría de Gobernación reiteró su llamado a los gremios de transportistas a privilegiar el diálogo y evitar los bloqueos.

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La dependencia precisó que la mayoría de las organizaciones se sumaron a las negociaciones, que iniciarán este martes junto con la Secretaría de Hacienda, para atender temas de seguridad e infraestructura carretera.

Pero esta madrugada se confirmó que la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., la Federación Mexicoamericana de Transportistas, así como la Organización Integradora de Derechos Convencionales, acudirán a la dependencia que encabeza Rosa Icela Rodríguez.

Los transportistas realizaron un paro y movilizaciones en 19 estados, con 38 puntos de protesta, 858 participantes y 691 vehículos para exigir mayor seguridad en carreteras ante robos, extorsiones y secuestros de operadores, además de mejoras en la infraestructura y rechazar cambios a un beneficio fiscal sobre el pago de peajes previsto para 2027.

Las movilizaciones provocaron bloqueos y afectaciones viales en distintos puntos del país. En la Ciudad de México, contingentes que salieron de las autopistas México-Querétaro y México-Pachuca fueron contenidos por policías cuando intentaban avanzar hacia la Cámara de Diputados. Otros transportistas llegaron a San Lázaro para presentar sus demandas.

En la México-Toluca hubo cierres intermitentes en Lerma, Estado de México, donde esta madrugada se produjo un accidente que incendió al menos cuatro unidades de carga. No se reportaron lesionados.

Hacienda ha defendido los cambios al beneficio fiscal relacionado con el pago de peajes. Édgar Amador, titular de la dependencia, sostienen que, de las 2 mil 580 empresas que utilizan ese esquema, 170 dejarían de recibirlo en 2027, mientras que el 94% restante no tendría afectaciones.

ASJ